জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : May 11, 2026 at 5:01 AM IST
- মেষৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক আৰু ঘটনাবহুল । আজি ছ’চিয়েল নেটৱৰ্কিঙক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব । আপোনাৰ নতুন যোগাযোগ আসন্ন দিনবোৰত কামত আহিব । পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি অধিক ব্যয়ৰ ইংগিত আছে । ব্যৱসায়ত সফল হ’ব পাৰে । আপুনি আজি যেনেকৈ নিজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু ঊৰ্ধ্বতনসকলৰপৰা সাহায্য পাব, সেয়া চাই আপোনাৰ মন আনন্দেৰে ভৰি উঠিব । বিদেশত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা সন্তানৰপৰা আকৰ্ষণীয় খবৰ পাব পাৰে । তেওঁলোকক লগো পাব পাৰে । অকস্মাৎ সৌভাগ্যৰ উদয় হ’ব । সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে ।
- বৃষৰাশি: চাকৰি কৰাসকলৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখুওৱাৰ সময় ৷ নতুন ক্ষেত্ৰত কাম সহজ গতিত হৈ থাকিব ৷ সহকৰ্মী আৰু উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ পদোন্নতি হ'ব বা পুৰস্কাৰ লাভৰ সময় ৷ আগতে হৈ নুঠা কামবোৰ আজি পুৰা হ'ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ আৰু চৰকাৰী কামত সফল হ'ব ৷
- মিথুনৰাশি: আপুনি আজি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব । দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে, গ্ৰহ ভাল নহয় । নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় লবনে, মিশ্রিত খেলিমেলি হৈ পৰিব পাৰে । সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।
- কৰ্কট ৰাশি: কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিয়া উচিত, লক্ষ্য সফল হʼব । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । প্ৰশংসা লাভ হʼব । নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে । ব্যৱসায় লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব । টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব । আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ।
- সিংহ ৰাশি: আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্য্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব । প্ৰত্যেক মানুহে তেওঁৰ সকলো পৰিশ্ৰমত সুখভোগ কৰে । উৰ্দ্ধতম পৰা প্ৰশংসা লাভ হʼব অন্তত ।
- কন্যা ৰাশি: আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভাল দিন হʼব, আনন্দময় হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব । আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন । বিবাহিত আৰু অবিবাহিতৰ বাবে দিন ভাল । আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব ।
- তুলাৰাশি: আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ।
- বৃশ্চিকৰাশি: আজি আপুনি মানসিক উদ্বেগ আৰু অশান্তিত ভুগিব আৰু শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ নাথাকিব । সংবেদনশীলতাৰে কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আপুনি আজি ধীৰ-স্থিৰ হৈ থাকক । বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰপৰা মৰম চেনেহ নাপাব, তেওঁলোকে আপোনাৰ মনৰ কথা বুজি নাপাব । আৰ্থিক ক্ষতিৰ ইংগিত আছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ চহী কৰাৰপৰা বিৰত থাকক ।
- ধনুৰাশি: আজি আপোনাৰ ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । বিপদসম্পন্ন কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব । কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
- মকৰৰাশি: আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে, দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃংখলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'লে আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব । আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব । নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব । হতাশা নহ'ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- কুম্ভৰাশি: আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব । কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । অন্যথা দিন বিপদাজনক হৈ পৰিব । আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্ম্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব । মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ।
- মীনৰাশি: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব । প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ হʼব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব । আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব লাভ হʼব ।