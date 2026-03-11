জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ 11 মাৰ্চৰ দিনটো কেনে হ'ব, জানি লওক...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 3:06 AM IST
- মে, ৰাশি : কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফল হ'ব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃষ ৰাশি : ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ।
- মিথুন ৰাশি : নতুন দায়ীত্ব বহন কৰিব । নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- কৰ্কট ৰাশি : নতুন অধ্যয়ন কৰি সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ'ব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব । বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় পাৰ কৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । সফল হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । ভাল দিন । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- তুলা ৰাশি : খেলিমেলি হ'ব পাৰে । ৷ গতিকে ধৈৰ্য ধৰক । ভগবানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক । নতুন একো আৰম্ভ নকৰাই মংগল ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ।
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল হʼব । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । প্ৰশংসা লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ।
- কুম্ভ ৰাশি : বিয়াৰ সংযোগত সফল লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- মীন ৰাশি : দুৰ্ভাগ্যৰ হʼব পাৰে । গ্ৰহ ভাল নহয় । মিশ্রিত খেলিমেলি হ'ব পাৰে । সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ।