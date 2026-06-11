কোন ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক দিন, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত

কোন ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক দিন, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 11, 2026 at 5:01 AM IST
মেঘ ৰাশি: আজি আপুনি কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকিব ৷ লক্ষ্য সফল নহ'ব পাৰে ৷ আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজি আপোনাৰ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ সদায় যোগা অনুশীলন কৰা ভাল ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
ককৰ্ট ৰাশি: আজি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভনি কৰাৰ ভাল দিন ৷ কৰ্ম জীৱনত আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ আজি ভাগ্য ভাল দিন ৷
সিংহ ৰাশি: আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
কন্যা ৰাশি: কাৰ্যত দুৰ্ভাগ্যৰ হʼব পাৰে, গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি সিদ্ধান্ত নল'ব, খেলিমেলি হৈ পৰিব পাৰে ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
তুলা ৰাশি: আজি সফল লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰ ধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব, বন্ধুৰ লগত পার্টি হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি আপুনি বাতৰি মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰভাৱিত হʼব ৷ নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কাৰৰ উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ আজি আপুনি নিজৰ সপোনৰ ৰাজ্যত বাস কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা পাব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপোনাৰ প্ৰায় দিনটো ভালে যাব ৷ কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: পুৰণি বন্ধুৰ লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আজি বহুত লাভ হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত। কর্মত শান্ত হৈ থাকিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কাম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷