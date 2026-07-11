জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : July 11, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি দিনটোত বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিব ৷
মিথুন ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্ক প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপুনি শান্ত হৈ থাকিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে আপোনাক তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ সফল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি: টকা-পইচা ৰাহি কৰিব পাৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ লাভ হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ বন্ধু বা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে পার্টি হʼব পাৰে ৷
কন্যা ৰাশি: কন্যা শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি: নিজৰ প্ৰতিভা বা শিল্পীসুলভ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰক ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যি ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
ধনু ৰাশি: কর্মৰ প্ৰবল হেঁচাৰ মাজতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: বিদেশত শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ নতুন বৈদেশিক শিক্ষাগ্ৰহণ, অধ্যয়নত সফলতা ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: উৎসৱসমূহৰ উৎযাপন ৷ নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ভাগৰি পৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি: সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপদত পৰিলেও ভাল ফল পাব ৷