কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 11, 2026 at 4:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্য হʼব ৷ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কিন্তু কিছু চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভোজন-পানত মনোযোগ দিয়া উচিত ।
- সিংহ ৰাশি : আজি অলপ সাৱধান হৈ থাকক । ভাবি-চিন্তি যিকোনো কাম কৰিব ৷ মাতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেয়া হ’ব পাৰে । কথা কওঁতে সাৱধান হ’ব ৷ কাগজ-পত্ৰৰ কাম আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকক ।
- কন্যা ৰাশি : সুস্থ শৰীৰত সুস্থ মনৰ বাস । শৰীৰ আৰু মন দুয়ো যিমান সম্ভৱ সুস্থ কৰি ৰাখক ৷ কাম-কাজ ভালকৈ কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভাল সময় কটাব পাৰিব ।
- তুলা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গৰ লগতে ব্যক্তিগত জীৱনটো প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব । ঘৰুৱা পৰিৱেশ ভাল ৷ দিনটোৰ বেছিভাগ সময় আপুনি কোনো সুন্দৰ ঠাইত ছুটী কটাই পাৰ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- মকৰ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । টকা-পইচা জমা কৰিব ৷ যুক্তিৰে সকলো চিন্তা কৰিব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মীন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ বিবাহিতৰ বাবে দিনটো শুভ ৷