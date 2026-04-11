কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...

Published : April 11, 2026 at 3:23 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন দায়িত্ব পাব ৷ নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : নতুন অধ্যয়ন কৰি সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল ফল লাভ ৷ নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কিছু সাৱধানে থাকিব ৷
- সিংহ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ পৰামর্শ ভাল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল ফল লাভ ৷ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কন্যা ৰাশি : গোটেই দিনটো এলাহে আপোনাৰ লগ নেৰিব ৷ মূৰৰ বিষ, উদ্দিগ্নতা আদিত ভুগিব ৷ মাতৃৰ শৰীৰক লৈ চিন্তা হ’ব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সৰু কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ পানীত থকা জীৱ আৰু আৰু অচিনাকি মহিলাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- তুলা ৰাশি : নতুন আৰম্ভণি, নতুন সম্বন্ধ আৰু সুন্দৰ ভ্ৰমণে আপোনাৰ ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণিৰ বাবে উত্তম সময় ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাব পাৰে ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : ধনৰ আগমন ঘটিব ৷ ভক্তিমূলক ভ্ৰমণ শুভ হ’ব ৷ ভাতৃৰ ঘৰ বা প্ৰিয়জনৰ ঘৰত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব পাৰিব ৷ ভাল খাদ্য আৰু সুন্দৰ মনে আপোনাৰ মুখত হাহিঁ বিৰিঙাব ৷ ভাল কাম কৰিবলৈ কোনো কথাতে পিছ হুহকি নাহিব ৷
- মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন বৈদেশিক শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷
- মীন ৰাশি : কার্য জীৱনত মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ ৷