ETV Bharat / state

সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলে আজি নিজৰ মনৰ কথা শুনিব, কন্যা ৰাশিৰ লোকে হতাশ নহৈ পুনৰ চেষ্টা কৰিব... দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷

Daily Horoscope
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 5:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বন্ধুৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে ৷ অধিক পেছাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷

বৃষ ৰাশি: কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মত ভাল ফলাফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুন ব্যৱসায়, বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়, লক্ষ্যত সফলতা ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভালেই হ’ব ৷ তথাপিও জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷

মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ ভাষ্যই আনক উৎসাহিত কৰিব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰাৰ প্রয়োজন ৷ তেতিয়াহে প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।

কৰ্কট ৰাশি: আজি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ কন্যা-সন্তানৰ বিফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷

সিংহ ৰাশি: নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফলতা ৷ নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব, সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে, দীৰ্ঘসময় লাভ দিব ৷

কন্যা ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যি ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ কন্যা-সন্তানৰ বিফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷

তুলা ৰাশি: ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ নতুন শিক্ষা, অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিব ৷

বৃশ্চিক ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গ আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷

ধনু ৰাশি: ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কৰ্মজীৱনত উন্নত ফল ৷

মকৰ ৰাশি: খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা বা ঔষধ কিনা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷

কুম্ভ ৰাশি: বিবাহিতসকলৰ বাবে এক ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হʼব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷

মীন ৰাশি: আজি আপোনাৰ বাবে আশা আৰু আনন্দৰ দিন ৷ পুৰণি কৰ্মত সফলতা ৷ আপোনাৰ হস্তক্ষেপত পুৰণি বিবাদ শেষ হ’ব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷

TAGGED:

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
দিনটোৰ ৰাশিফল
ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফল
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.