আজি মহালয়া : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো ?

আজি মহালয়া : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : October 10, 2026 at 6:00 AM IST
- মেষ ৰাশি: শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ যোগ ৷ আপোনাৰ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ অন্তত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ আপুনি নিজৰ 100% মনোযোগ দিব ৷ সফল হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি: পেছাদাৰী কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি: আপুনি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা-ভাৱনাৰ সাগৰত সোমাই পৰিব ৷ যাৰ ফলত মনত দুমুখীয়া স্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব আৰু মনোযোগিতাৰ অভাৱে দেখা দিব ৷ মগজত বেছি জোৰ দিয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল ৷ কৰো লগত তৰ্ক নকৰিব ৷ বিশেষকৈ মাতৃ আৰু আৰু মহিলা বন্ধুসকলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে যদিও এসপ্তাহৰ বাবে ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷ পানীৰ পৰা অলপ সাৱধানে থকা ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি: টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সাৱধানে টকা-পইচা খৰচ কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত । কার্যঃকর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলিলৈ সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ আবেলিলৈ নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি: আজি নিজৰ নম্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু মিঠামাতেৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰিব । যিটোৱে আপোনাক বিভিন্ন দিশৰ পৰা উপকৃত কৰিব । বৌদ্ধিকভাৱে আপোনাৰ উন্নতি হ’ব । চিন্তাধাৰা সলনি হ’ব । আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব । আপোনাৰ বাবে কিছু সু-সংবাদে অপেক্ষা কৰি আছে । পৰিয়ালক লৈ সুখ অনুভৱ কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আজি আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি: আজি আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷
- ধনু ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যি ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব । নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি: আজি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে যিকোনো সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কই ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব ৷ ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে পৰিয়ালক প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি: কর্মত শান্ত হৈ থাকক ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মত সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷
- মীন ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ প্রিয় দিনত পৰিণত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কর্মত প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ অৱশ্যে বিফল হ’ব ৷ আজি আপুনি যিকোনো কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷