১০ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ১০নৱেম্বৰ, মঙলবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
১০ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 10, 2026 at 5:55 AM IST
- মেষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আপোনাৰ কথাই বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মিথুন ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ বহুত বিষয়ক লৈ চিন্তা হ’ব পাৰে । কথা কওঁতে সতৰ্ক থাকক ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়ক ।
- সিংহ ৰাশি : ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দ কাৰ্য কৰিব পাৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : মনটো উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, ফলত কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ বাবে দিনটো অনুকূল নহয় । আঁকোৰগোজ স্বভাৱে আপোনাক আৰু আনকো অসুবিধাত পেলাব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ শৰীৰ আৰু মানসিক স্থিতি ভাল ৷ বন্ধুৰ লগত ভাল সময় কটাব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ উন্নত ৷ বন্ধু বা প্ৰেমীৰ পৰা উপহাৰ লাভ কৰিব ৷ বিবাহিতসকলে বৈবাহিক সুখ লাভ কৰিব ৷ বিপৰীত লিংগৰ বন্ধুৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাব ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : সামাজিক কাম, উদাৰতা আৰু উন্নয়নমূলক কামে উজ্জ্বলাই তুলিব ৷ দিনটো লাভজনক ৷ বিবাহৰ বাবে ভাল সময় ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সময়ৰ কাম সময়ত শেষ কৰিব পাৰিব ৷ ঘৰুৱা জীৱনত সকলো শুভ হ’ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উপহাৰে বাট চাই আছে ৷ সহযোগীসকলৰ পৰা লাভ হ’ব ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ভাল হ’ব ৷ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ স্বাস্থ্য যত্ন লওক ৷