কৰ্কট ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা, মিথুন ৰাশিৰ লোকৰ পদোন্নতিৰ যোগ... কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : November 10, 2025 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি : আপুনি যুক্তিৰ জৰিয়তে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব । মহিলাসকলৰ ভাগ্য উদয় হ'ব । বিপদাশংকা নাথাকিলেও সতৰ্ক থকাটো ভাল । বিপদত পৰিলেও সুৰক্ষিত হৈ থাকিব । আবেলিলৈ ভাল খবৰ পাব ।
বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হ'ব পাৰে । কর্ম ব্যস্ততাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ'ব । আপুনি কৰ্মস্থলীত হতাশ হ'ব পাৰে ।
মিথুন ৰাশি : খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক, ই আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । পৰচৰ্চাৰ পৰা বিৰত থাকক । কৰ্ম জীৱনত ভাল । পদোন্নতিৰ যোগ আছে ।
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ জীৱনত সফলতা আহিব । আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল হৈ থাকক । নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । দিনটো প্ৰায় ভালে যাব ।
সিংহ ৰাশি : আপুনি আজি সক্ৰিয় হৈ থাকিব । আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লোৱাত সক্ষম নহ'ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিব । আপোনাৰ দিনটো আজি প্ৰায় ভাল । ধন, সম্পত্তি লাভ যোগ আছে । ব্যৱসায়ত সফল হ'ব ।
কন্যা ৰাশি : শিল্পীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল । গাৰ্হস্থ্য জীৱনৰ নতুন পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ বনাব পাৰে । পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক ভালে যাব । ভাল বন্ধু লাভৰ যোগ আছে ।
তুলা ৰাশি : মানসিক হতাশা আহিব পাৰে । সন্তানৰ সৈতে মনোমালিন্য হ'ব পাৰে । কর্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব । হতাশা হ'ব পাৰে ।
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব । আপুনি যুক্তিৰে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কিন্তু সফলতা আহিব । খৰচ বাঢ়িব পাৰে । পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক ভালে থাকিব ।
ধনু ৰাশি : আপুনি আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব । কোনো অনুষ্ঠানৰ নেতৃত্ব দিব পাৰে । ধৈৰ্যশীল হৈ থাকিলে লাভৱান হ'ব । সন্ধিয়ালৈ আপুনি ভাল খবৰ পাব পাৰে । কর্মৰ পৰা বিৰতি লৈ আৰাম কৰিব পাৰে ।
মকৰ ৰাশি : আপুনি পৰিয়ালৰ উপাসনাত কেতিয়াও বাধা নিদিব । পৰিয়ালক প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু পাব পাৰে । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হ'ব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ'ব ।
কুম্ভ ৰাশি : শুভ দিন । সুনাম আহিব ! কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ আছে । কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । আনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । আপুনি নিজৰ এশ শতাংশ দিব, তেতিয়া সফল হ'ব ।
মীন ৰাশি : নতুন অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হ'ব । ব্যৱসায়ত লাভৰ যোগ আছে । আপুনি সফলতাৰ বাবে চিন্তা কৰক । হতাশ নহ'ব । সেইবাবে কঠিন পৰিস্থিতিত নিজকে সংযত কৰি ৰাখক । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব । জীৱনত সুখী হ'ব ।