জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ 10 মাৰ্চৰ দিনটো কেনে হ'ব, জানি লওক...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 10, 2026 at 3:41 AM IST
- মেষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । উপযুক্ত পথত চলিব ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ।পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধু লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ।
- মিথুন ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে । আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । প্ৰেমত শুভ ।
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে । বহুত বিষয়ক লৈ চিন্তাত থাকিব পাৰে । কথা কোৱাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকক । অনাৱশ্যক তৰ্ক এৰাই চলক । সম্ভৱ হ’লে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়ক ।
- সিংহ ৰাশি : ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । কর্মত ব্যস্ত থাকিব । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব । ভাল পৰামর্শ হʼব । খেলিমেলিও হʼব পাৰে । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ।
- তুলা ৰাশি : মনটো উত্ৰাৱল হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰিব । কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ বাবে আজিৰ দিনটো অনুকূল নহয় । আপোনাৰ আঁকোৰগোজ স্বভাৱে আপোনাক আৰু আনকো বহুত অসুবিধাত পেলাব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সহজ দিন ৷ শৰীৰ আৰু মানসিক স্থিতি ভাল । ঘৰত বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু সুন্দৰ জীৱন কটাব পাৰিব ৷ বন্ধুৰ লগটো ভালদৰে সময় কটাব পাৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ উন্নত । বিবাহিতসকলে বৈবাহিক সুখ লাভ কৰিব । বিপৰীত লিংগৰ বন্ধুৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাব ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : সামাজিক কাম, উদাৰতা আৰু উন্নয়নমূলক কামে আপোনাক উজলাই তুলিব ৷ এই দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভজনক । বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলে বিশেষজনক লগ পাব পৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ সকলৰ বাবে গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ সময়ৰ কাম সময়ত শেষ কৰিব পাৰিব ৷ ঘৰুৱা জীৱনত সকলো শুভ । ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ উপহাৰে বাট চাই আছে ৷ সহযোগীসকলৰ পৰাও লাভ পাব ।
- মীন ৰাশি : দিনটোত এফালে শান্তি আৰু আনফালে উদ্দিগ্নতা অনুভৱ কৰিব ৷ ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাস ৰাখক । সকলো ভাল যদিও অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব ৷ কিছুমান কাৰণত আপুনি চিন্তাত পৰিব পাৰে । শৰীৰৰ ওপৰত চকু ৰাখক ।