জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 10, 2026 at 5:06 AM IST
মেষ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফলতাৰ যোগ ৷ কিন্তু বন্ধুৰ সৈতে যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা, প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে সফলতা লাভ ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
মিথুন ৰাশি: নিজৰ ওপৰত আশ্বাস-ভৰসা ৰাখিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফলতা লাভ কৰিব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷
কৰ্কট ৰাশি: দিনটোৰ বেছিভাগ সময় প্ৰাৰ্থনা আৰু মন্দিৰ ভ্ৰমণতে পাৰ হ’ব ৷ সঁচা-মিছাৰ তৰ্ক-বিতৰ্কই আপোনাক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব ৷ ধৰ্মমূলক যাত্ৰাই আপোনালৈ লাভ কঢ়িয়াই আনিব ৷ আপোনাৰ পৰিয়ালেও আপোনাক লগ দিব আৰু একেলগে সময় কটাব পাৰিব ৷ ভাল শৰীৰ আৰু ভাল আৰ্থিক অৱস্থাই আনন্দ প্ৰদান কৰিব ৷ শান্তমনে থাকিব পাৰিব আৰু হঠাৎ হোৱা ধনাগমনে আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব ৷ এই সময়ত গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ দেখা যাব আৰু সুন্দৰ জীৱন লাভ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আচৰিত নহ’ব আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হ’ব ৷ আপোনাৰ কর্মত দূৰ যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ এই যাত্রাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা কঢ়িয়াই আনিব ৷
কন্যা ৰাশি: আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ যিয়ে আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কিছু সময়ত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু আপুনি বিফলতাৰ সন্মুখীন নহয় ৷ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি: হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হ’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম সম্পাদন কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফলতা লাভ কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভালেই ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
ধনু ৰাশি: আজি আপুনি দ্বৈত স্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি, হতাশা হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
মকৰ ৰাশি: গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত এটা সুন্দৰ দিন পাৰ হ’ব ৷ আপোনাৰ চকু দেৰিকৈ পৰা বিষয়ত চমকপ্ৰদ ফল লাভ কৰিব ৷ মনত উদয় হোৱা ধাৰণাক কামত লগোৱাৰ উচিত সময় ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে এয়া আৰ্শীবাদস্বৰূপ হৈ পৰিব ৷ ধনৰ আগমনৰ বাট মুকলি হ’ব ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সহজ দিন ৷
কুম্ভ ৰাশি: অদৰকাৰী আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷ এই আলোচনাবোৰে হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ মাজত থকা শান্তিত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷ আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা মানুহৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়বৰণ কৰিব পাৰে ৷ তাক লৈ আপোনাৰ মনত চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ ধৰ্মৰ কামত সময় আৰু টকা খৰছ কৰি আপুনি অলপ চিন্তামুক্ত হব পাৰিব ৷ খাদ্যভাসৰ ওপৰত চকু ৰাখি নিজকে স্বাস্থ্যবান কৰি ৰাখিব ৷
মীন ৰাশি: টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ সাৱধানে টকা-পইচাৰ খৰচ কৰক ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল ৷