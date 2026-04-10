জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : April 10, 2026 at 12:35 AM IST
মেষ ৰাশি: বিপদৰ আশংকা থকা কাম সহজে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ৷ আপোনাৰ আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷
বৃষ ৰাশি: অধিক সংবেদনশীল আৰু অস্থিৰ হৈ থাকিব, যিয়ে স্বাস্থ্যত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে । মনৰ পৰিৱৰ্তনে সম্পৰ্ক নষ্ট কৰিব পাৰে; মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক নাইবা কথা কওতে নজৰ দিয়ক । কৰ্মস্থলীত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ আজি নতুন কাম আৰম্ভ কৰাটো এৰাই চলক ৷ জ্যেষ্ঠ, সহকৰ্মী বা বিৰোধীৰ লগত বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । নিজৰ কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰাত অলপ পলম হ’ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰক । ধ্যান, সাধনাই কিছু অৱকাশ প্ৰদান কৰিব ৷
মিথুন ৰাশি: দিনটোৰ মাজে মাজে হতাশাত ভূগিব যদিও সফলতা লাভ কৰিব ৷ আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে স্থাপন কৰা সম্পৰ্ক সুখৰ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক স্থাপনত শুভ ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷ আবেলিলৈ কঠিন দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কৰ্কট ৰাশি: এটা আনন্দময় দিনৰ আভাস ৷ কৰ্মস্থলীত বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিবেশে মন সলনি কৰিব পাৰে । প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে কৰ্মস্থলীত বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মাতৃৰ ফালৰ পৰা অহা ভাল খবৰে ঘৰৰ পৰিবেশ অধিক আনন্দময় কৰি তুলিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্থিতি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৷ কোনো বৌদ্ধিক চৰ্চাত ভাগ ল’বলৈ আৰু তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণৰ বাবে উত্তম সময় । সমাজত নাম, খ্যাতি লাভ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্ৰত সংগীসকলৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷
সিংহ ৰাশি: আজি অপৰিচিত লোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷ সফলতা লাভ ৷ বিদেশী বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় ভালেৰে পাৰ হ’ব ৷ সেয়েহে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।
কন্যা ৰাশি: আজি আপুনি অলস আৰু দুৰ্বল হৈ থাকিব । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা ৷ মেজাজি মনৰ বাবে অপযশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ সন্মান লাঘৱ হ’বলৈ নিদিব ৷ নিয়োজিত কাম সময়মতে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰাটোৱে হতাশ কৰিব । সন্তানক লৈ চিন্তাত পৰিব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আন দিনলৈ পিছুৱাই দিয়ক ।
তুলা ৰাশি: পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ মানি চলাৰ আৰু নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰাৰ উচিত সময় ৷ নতুন কাপোৰ ক্ৰয়ৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি: এটা ফলাফল লাভৰ দিনৰ আভাস ৷ আৰ্থিক লাভ আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ ৷ ই আপোনাক উত্সাহিত কৰিব আৰু সকলো কামতে আগভাগ ল’ব তথা উত্সাহ প্ৰদৰ্শন কৰিব । সন্ধিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰক আৰু অলপ সময় নিৰিবিলিভাৱে বহক । ই আপোনাৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান দিব । ঘৰত তথা কৰ্মস্থলীত চাপ অনুভৱ কৰিব । অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ পৰা বিৰত থাকক ।
মকৰ ৰাশি: পুৱাৰ কিছুমান সমস্যাৰ বাহিৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই । দিনটোৰ প্ৰথমভাগত সতৰ্ক আৰু সাৱধান হৈ থকা উচিত ৷ বিশেষকৈ যদি কোনো আইনী বিবাদৰ সাক্ষী হয় । দ্ৰুতবেগত গাড়ী নচলাব, দূৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিজৰ মনোভাৱ আৰু শাৰীৰিক ভংগীমাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা উচিত । মেজাজী প্ৰকৃতিৰ বাবে সন্মানত আঘাত হনাৰ সম্ভাৱনা ৷ আবেলিলৈ সকলো ঠিক হ’ব ৷ পুৱাৰ ভাগত অৱনতি ঘটা স্বাস্থ্য লাহে লাহে উন্নত হৈ আহিব । ঘৰৰ পৰিবেশ অনুকূল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ ৷ দান বা সামাজিক কৰ্ম কৰিব পাৰে ।
কুম্ভ ৰাশি: সফলতাৰে ভৰা দিন ৷ প্ৰায় ভালেই ৷ কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আমদানি-ৰপ্তানিত সফলতা লাভ ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্রিয় দিন আৰু সুনাম লাভ ৷ কার্যজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ পৰিয়াল আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত পাৰ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷