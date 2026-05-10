কোন ৰাশিৰ আছে পদোন্নতিৰ যুগ, কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কোন ৰাশিৰ লোকে ল’ব লাগিব সাৱধানতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

DAILY HOROSCOPE
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 10, 2026 at 7:34 AM IST

মেষ ৰাশি : আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷

বৃষ ৰাশি : ব্যৱসায় বঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনাত ব্যস্ত থাকিব পাৰে । আপোনাৰ উদ্ভাৱনী ধাৰণা আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিয়ে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত বাঞ্চিত পৰিণাম দিব । তথাপিও, সকলো ঠিকে ঠাকে যাবলৈ অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ব্যৱসায়ৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ’ব পাৰে । কৰ্মস্থলীত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠসকল আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা প্ৰভাম্বিত হ’ব; পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰে । পিতৃ তথা বয়োজেষ্ঠসকলৰ পৰা উপকৃত হ’ব।

মিথুন ৰাশি : সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷

কৰ্কট ৰাশি : ভোজ, সুস্বাদ্যু আহাৰ, উদ্‍যাপন, সুন্দৰ সজ্জা আৰু বহু-সাংস্কৃতিক কথা-বতৰাই আপোনাক সম্পূৰ্ণ দিন ব্যস্ত কৰি ৰাখিব । আৰ্থিক আৰু পেচাদাৰী ক্ষেত্ৰত সকলো উন্নত হ’ব । আপোনাৰ মনত ভ্ৰমণৰ বিবেচনা থাকিব পাৰে ।

সিংহ ৰাশি : বিনিয়োগ আৰু ব্যাসৰ মাধ্যমেৰে আৰ্থিক লাভ কৰিব পাৰিব । আৰ্থিক সংকটত ই আপোনাৰ সহায় কৰিব । নিকটৱৰ্তী বন্ধুৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওক; বজাৰ কৰক, খাওক আৰু আনন্দ কৰি –উদযাপন কৰক ।

কন্যা ৰাশি : নতুন আৰু ষ্টাইলিচ পোছক ক্ৰয় কৰিবলৈ আপুনি উত্‍সাহিত অনুভৱ কৰিব । শিল্পজাত বস্তু আৰু কলা-কৃতি সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰেৰণা পাব । ব্যৱসায়ী আৰু পেচাদাৰীসকলৰ বাবে দিনটো ফলদায়ক হ’ব । কৰ্মস্থলীত প্ৰতিদ্বন্দীসকলতকৈ নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰি আপুনি সুখী হ’ব । এটা অতি সুন্দৰ দিন ।

তুলা ৰাশি : এটা সাধাৰণ দিন । পৰিপক্ক হওক আৰু পৰিয়ালৰ সৰু সৰু বিবাদক এৰাই চলক । মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে । সম্পত্তি বা মাটি আদিৰ দৰে আইনী বিষয়ত লেনদেন কৰোতে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু সতৰ্ক হৈ চলক । গান শুনি বা গাই কোনো সৃষ্টিমূলক কামত জড়িত হ’ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ফলদায়ক সময় উপভোগ কৰিব ।

বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷

ধনু ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷

মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ-বতৰা কৰাৰ ইচ্ছা নহʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহিত বাবে এইটো দিন শুভ ৷

কুম্ভ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ অনাৰ্থক খৰচ-পাতি হʼব পাৰে ৷ তথাপিও দিন বিপদাশঙ্কা নহয় ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত, পৰিয়াল আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷

মীন ৰাশি : শ্বেয়াৰ আদিত কৰা নিবেশৰ পৰা আৰ্থিক লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা । কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আৰু উপকৃত হ’ব । ঘৰুৱা পৰিবেশো শান্ত আৰু উত্‍সাহজনক হৈ থাকিব । বন্ধুবৰ্গৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওক । সন্ধিয়াবেলা উদ্বিগ্নতা হ’ব পাৰে, অত্যধিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা আছে । ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ, ৰীতি-নীতি আদিতো ব্যয় হ’ব পাৰে । সতৰ্কতাৰে চলক ।

