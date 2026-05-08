কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : May 8, 2026 at 4:26 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন দায়িত্ব পাব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব, ভাগৰি পৰিব । আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : আজি দিনটোত আপোনাৰ চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক, কাৰণ আজি আপুনি যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হʼব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে উচিত সময় নহয় ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰাই ভাল, কাৰণ তাৰবাবে আপুনি মনৰ পৰা সাজু হোৱা নাই ৷
- মিথুন ৰাশি : বিশেষ কিছু বেয়া হোৱাৰ সম্ভাবনা আছে ৷ আপুনি মানসিক আৰু শাৰিৰীকভাৱে অসুস্থ অনুভব কৰিব ৷ খৰছৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহʼব।
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব । নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কঠিন । সন্তানক লৈ দুশ্চিন্তাই আপোনাক দিগদাৰ দি থাকিব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰ আৰু জুৱা আপোনাক হতাশ কৰিব । সাৱধানে থাকক । আজি গোটেই দিন আপুনি পুৰণি দিনৰ কথা স্মৰণ কৰি বিষণ্ণ হৈ থাকিব ।
- তুলা ৰাশি : শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ফলদায়ক । আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভবান হ’ব পাৰে । স্ত্ৰীভাগ্য আপোনাৰ অনুকূলত থাকিব । আজিৰ দিনটো নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে শুভ । সৰু-সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ আছে ।
- ধনু ৰাশি : গ্ৰহৰ দশা আজি অলপ ভাল ৷ লক্ষ্মী দেৱীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰিব, কামৰ ফল ভোগ কৰক ৷ সামাজিক কামত কৃতকাৰ্য হ'ব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব, জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । আপুনি সফল হʼব । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : খৰচ আৰু জমাৰ হিচাপ একে থাকিব, সেয়েহে খৰচত চকু দিয়াৰ দৰকাৰ নহ'লে ভুগিবলগীয়া হ'ব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা নকমে কিন্তু আপুনি জমাৰ হিচাপ থিকেই ৰাখিব পাৰিব ৷ ধাৰে লোৱা আৰু আনক ধাৰে দিয়াৰ পৰা অলপ দিন আতঁৰত থাকক ৷ আপোনাৰ তিক্ততাপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ কথাক আনে বেলেগ দিশৰ পৰা চাব পাৰে আৰু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ নিজা গ্ৰহৰ প্ৰভাব আপোনাৰ ওপৰত ভাল ভাবে পৰা যেন লাগে ৷ আপুনি বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ চকুৰ মণি হৈ পৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব আৰু লাভজনক হ'ব, কিন্তু আপুনি তেওঁলোকক সময় দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ব ৷