কাৰ মানসিক উদ্বেগ থাকিব, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কোন ৰাশিৰ লোক সজাগ হ’ব লাগিব...চাওক দৈনিক ৰাশিফল
আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কেনে যাব ? কোন ৰাশিৰ বাবে দিনটো ভাল আৰু কোনে চিন্তাত পাৰ কৰিব ? চাওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : May 7, 2026 at 7:39 AM IST
- মেষ ৰাশি: মানসিক স্থিতি অস্থিৰ হ’ব পাৰে, শাৰীৰিক অসুস্থতাও থাকিব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশে আপোনাক উদ্বেগত পেলাব পাৰে ৷ ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে৷ আপুনি নিজৰ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক৷ অন্যথা কামত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে৷
- বৃষ ৰাশি: ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি: আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷
- ককৰ্ট ৰাশি: আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া সংযোগত আজি সফলতা লাভ কৰিব ৷ পিতৃ-মাতৃ, লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ আৰ্থিক স্থিতি অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি কোনো ধৰ্মীয় উৎসৱত অংশ ল’ব পাৰে ৷ নতুন কাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব ৷ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, দিনটো আনন্দময় হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্যত সফল নহ’ব পাৰে ৷ আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি: সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ আজি দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি: আজি নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে ৷ আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ আজি মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি: স্বাস্থ্যৰ যতন লওক । পৰিকল্পিত কাম হাতত ল’লে সফল হ’ব । আৰ্থিক লাভৰ যোগ আছে । তীৰ্থযাত্ৰা হ’ব পাৰে । কোনো আত্মীয়ৰ ঘৰত কোনো শুভ অনুষ্ঠানত যোগ দিব পাৰে । আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱনে আপোনাৰ বাবে আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হৈ থাকিব । আপুনি সুখাদ্য ভোজন কৰিব পাৰে । সামাজিকভাৱে আপোনাৰ নাম-যশ বৃদ্ধি পাব ।
- মকৰ ৰাশি: ধাৰ্মিক কামত মনোনিৱেশ কৰক ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ চৰকাৰী নথি-পত্ৰ সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি: আজি আপুনি আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল হওক ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নিৰ্মাণৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
- মীন ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ । প্ৰশংসা লাভ কৰিব । ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালে ইতিবাচক ফল পাব । পিতৃ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত আৰু লাভবান হ’ব । ঘৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ থাকিব ।