দেওবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব আপোনাৰ ? দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক

দেওবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব আপোনাৰ ? দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত ?
Published : September 6, 2026 at 5:17 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যিজনে ধৈৰ্য্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ শান্ত হৈ কাম কৰিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচিৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ সন্তানৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপুনি জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব ৷ হতাশা নহব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ যিজনে ধৈৰ্য্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
কন্যা ৰাশি: আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
তুলা ৰাশি: আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি হ'ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা আৰু শিল্পৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : আপোনাৰ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
মকৰ ৰাশি: আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আজি আপোনাৰ ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷ কর্মৰ হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্ম শান্ত হৈ কৰিব ৷ আপুনি নিজৰ মতে চাব আপুনি সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি: কিয়নো এই দিন বিপদাশঙ্কা নহয় ,কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰাত অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় সতৰ্ক সাৱধানে সুস্থিৰে কৰিব ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷