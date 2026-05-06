আজি কোন কোন ৰাশি হ’ব লাগিব সতৰ্ক, কোন ৰাশিৰ হাতলৈ ধন আহিব, প্ৰেমত কাৰ শুভ...চাওক দৈনিক ৰাশিফল
আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কেনে যাব ? কোন কোন ৰাশিৰ লোকে বাধা পাব, কাৰ ভাল হ’ব...পুৱাতেই জানি লওক দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
Published : May 6, 2026 at 7:21 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে নিস্তেজ হৈ থাকিব ৷ আজি আপুনি ভাগৰুৱা, এলেহুৱা আৰু অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব ৷ আজি উদ্যমহীন হৈ থাকিব, কোনো কাম কৰাৰ ইচ্ছা নহ’ব পাৰে ৷ নিজৰ বিৰক্তি ভাৱক লৈ আপুনি আজি বিশেষকৈ সাৱধান হ’ব লাগিব ৷ সৰুসুৰা কথাত মূৰ গৰম নকৰিব ৷ ঘৰতেই হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক, কাকো আঘাত দি কথা নক’ব ৷ এনেকুৱা কৰিলে পিছলৈ আপোনাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ আপুনি আজি ধৰ্মীয় কাম-কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: ধ্যান কৰক আৰু মনক স্থিৰ কৰক, কেইটামান দিন এনেদৰেই পাৰ হ’ব ৷ দিনৰ শেষ ভাগলৈ আপুনি ভাগৰি পৰিব, কিন্তু কামৰ হেঁচাও আপোনাৰ ওপৰত থাকিব ৷ আশা কৰি থকা ফল পাওঁতে দেৰি হ’ব ৷ ভ্ৰমণ শুভ নহয় ৷ এলাহ ভাৱে আপোনাক বেৰি ধৰিব৷ আনে আপোনাৰ অসুবিধা দেখা নাপায় , গতিকে শান্ত থাকক আৰু কাম কৰি যাওক ৷ খোৱা-বোৱাত চকু ৰাখক আৰু নতুন একো আৰম্ভ নকৰিব ৷
মিথুন ৰাশি: ইন্দ্ৰিয় সুখ, পৰিতৃপ্তি আৰু সুখভোগৰ যোগ আছে ৷ আজি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ’ব পাৰে ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমত কিছু সতৰ্কতা অৱলম্ভন কৰক ৷ শাৰীৰিক সুস্থতাই দেখা দিব পাৰে ৷ সামাজিক সন্মান তথা খ্যাতি বহু দূৰলৈ বিয়পিব ৷ সংগীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বাঢ়িব ৷ আজি গোটেই দিনটো ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব ৷
ককৰ্ট ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ আৰু উত্তম ৷ কিছুমান সুখৰ মুহূৰ্ত সৃষ্টি হ’ব ৷ আজি যি কামেই কৰিব, তাতেই আপুনি খ্যাতি পাব ৷ আজি আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব যেন লাগিছে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় কটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ফলদায়ক ৷ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব ৷ বান্ধৱীসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ আপোনাক আনন্দ দিব ৷ আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষসকলে সেও মানিব ৷
সিংহ ৰাশি: আপুনি আজি নিজৰ শিল্প প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব পাৰে ৷ আপুনি আজি কোনো অনুষ্ঠানৰ সঞ্চালনা কৰিব পাৰে | দূৰণিবটীয়া যাত্ৰা হʼব পাৰে | এই যাত্ৰাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা প্ৰদান কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব ৷ মাতৃৰ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কাম-কাজ বন্ধ কৰি পৰিয়ালৰ লগত কিছু সময় কটাব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি আপোনাৰ আমন্ত্ৰণ লাভৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহৰ বাবে ভাল দিন ৷ বিবাহিত আৰু অবিবাহিতৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ আজি মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
ধনু ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি গৈ থাকিব ৷ আৰ্থিক লাভ নিশ্চিত ৷ আজি গোটেই দিনটো আপুনি তজবজীয়া আৰু প্ৰাণৱন্ত অনুভৱ কৰিব ৷ সৰু-সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে ৷ আজি আপুনি ঘনিষ্ঠ আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখকৰ কিছু মুহূৰ্ত কটাব ৷ কোনো আনন্দদায়ক আৰু শুভ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ পাব পাৰে ৷ সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰবল যোগ আছে ৷
মকৰ ৰাশি: আজি আপুনি ধৰ্মীয় কামত বেছি মন দিব ৷ তাৰ বাবে কিছু খৰচো কৰিব লগা হ’ব পাৰে৷ আইনী বিষয়ৰ কামত বিশেষ চকু ৰখা প্ৰয়োজন ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা, গতিকে যাত্ৰা কৰোঁতে সাৱধান হওক ৷
কুম্ভ ৰাশি: এটা সফল দিন ৷ ব্যৱসায়ত বহু উন্নতি হ’ব ৷ পুৰণি বন্ধু লগ পাব আৰু নতুন বন্ধু লাভ কৰিব ৷ তেওঁলোকৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুন্দৰ সময় ৷ বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰিছে যদি আজি উত্তম দিন ৷
মীন ৰাশি: আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি কথা পতাৰ কৰিব ইচ্ছা নহʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ বিবাহৰ বাবে এইটো দিন শুভ ৷