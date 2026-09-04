আজি জন্মাষ্টমী : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : September 4, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত আপুনি অতি সহজভাৱে সময় অতিবাহিত কৰিব ৷ নিজৰ কথাবোৰ কাৰো সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ ইচ্ছা নহ’ব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ বৈবাহিক সংযোগ স্থাপনত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৷
বৃষ ৰাশি: আজি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰাৰ নামত ধন ব্যয় হ’ব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ যত্ন কৰক ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷
মিথুন ৰাশি: নিজৰ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত কৰিবলৈ গুৰুত্ব দিয়ক ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কবোৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজি সৌভাগ্যৰ দিন ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ শিক্ষার্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ অধ্যয়নৰ দিশত সফলতা লাভ ৷ কৰ্মত মিশ্রিত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ প্ৰায় ভালেই হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপোনাৰ বাবে এটা সক্ৰিয় দিন ৷ মানসিক চিন্তাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ তাৰেমাজতো প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷
কন্যা ৰাশি: দৃঢ় নিশ্চয়তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি লোৱা নিৰ্ণয়ে আপোনাক সফলতা প্ৰদান কৰিব ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জনৰ যোগ ৷ আজি নিজৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: বিবাহিতৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে ক’ৰবালৈ ওলাই গ’লে সাৱধানে তথা সুস্থিৰে গাড়ী চলাওক ৷ এটা প্ৰায় ভাল আৰু আনন্দৰে ভৰা দিন ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: যিয়েই নহওক কিয় সদায় ভাল কর্ম কৰিব ৷ তেতিয়াহে ভাল ফল লাভ কৰিব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ ব্যৱসায়ত ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পিছত মনে বিচৰা ধৰণৰ ফল লাভ কৰি আনন্দিত হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: মানসিক চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ চিন্তাসমূহ পৰিত্যাগ কৰিব পাৰিলে সময়খিনি সুখৰ হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰাত পলম হ’ব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: এটা নতুন সক্ৰিয় দিন ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ তেতিয়াহে সফল হ’ব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ সম্ভাৱনা, যিয়ে আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যত সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তাধাৰা উন্নত হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ যিয়ে আপোনাক নতুন কৰ্ম-লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷