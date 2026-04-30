কোন ৰাশিৰ লোকৰ চিন্তা থাকিব শৰীৰক লৈ...ভাগ্য কাৰ উদয় হ’ব ? চাওক দিনটোৰ ৰাশিফল

কোন ৰাশিৰ লোকৰ চিন্তা থাকিব শৰীৰক লৈ...ভাগ্য কাৰ উদয় হ’ব ? চাওক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : April 30, 2026 at 7:17 AM IST
মেষ: আজিৰ দিনটোত আপুনি কোনো শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ নিজৰ কৰ্মত আজি সাফল্য লাভ কৰিব ৷ বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ সৈতে সাক্ষৎ হ’ব পাৰে ৷ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়িব পাৰিব ৷ প্ৰেমত মনোযোগ দিয়ক ৷ বন্ধু বা আত্মীয়ৰ সৈতে সময় কটাবলৈ মন যাব ৷
বৃষ: বৌদ্ধিক আলোচনাৰ পৰা দূৰত থাকক ৷ আজিৰ দিনটো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অল্প কঠিন হ’ব পাৰে ৷ মন চিন্তাম্বিত হৈ থাকিব ৷ পেট অসুখ আদিয়ে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাখিব ৷ কিন্তু দুপৰীয়াৰ পিছত ৰোগৰ পৰা উপশম পাব ৷ মানসিকভাৱেও চাপমুক্ত হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আপোনাৰ সংগীৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব ৷
মিথুন: আজিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ’ব ৷ বিপদাশংকা থকা কাম সহজেই সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস আৰু ভাৰসা ৰাখক নিশ্চয় লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
ককৰ্ট: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা যায় ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সৰু ভ্ৰমণ হʼব পাৰে ৷ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷
সিংহ: তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷ আবেলি সাৱধান সুস্থিৰে চলিব ৷
কন্যা: জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ নতুন পৰিৱৰ্তনত আনন্দ লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা দিনটো আনন্দময় হʼব ৷
তুলা: আজিৰ দিনটোত কোনো বিপদাশংকা নাই যদিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কও ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ ওপৰৱালাৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব আৰু লাভৱান হʼব ৷
ধনু: আজি আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত বিফলতাই দেখা দিব পাৰে ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় সময় কটাব ৷
মকৰ: আপুনি আজি সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন লক্ষ্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়-কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কও ভাল হʼব ৷
কুম্ভ: আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাসকলে ভাল ফল পাব ৷ আপুনি আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্য-ব্যৱসায়ত যোগদান কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
মীন: নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷