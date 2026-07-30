জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
Published : July 30, 2026 at 4:43 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
বৃষ ৰাশি : আনন্দৰ দিন ৷ পার্টি হʼব পাৰে পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্কত ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্ম সূত্ৰে বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল লাভ হʼব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : কোনো পৰিস্থিতি সম্বন্ধে আপোনাক কোনোবাই নেতিবাচক তথ্য দিলে তেওঁৰপৰা দূৰত থাকক । আপুনি যদি সকলো ভাল বুলি ভাবে, তেতিয়া সকলো আপোনাৰ কাৰণে ভালেই হ’ব। ইতিবাচক হৈ থাকক । নহ’লে নেতিবাচক মনোভাৱ, আৰ্থিক কষ্ট আৰু আপুনি ভোগ কৰা আটাইবোৰ সমস্যাই আপোনাক ভুল পথলৈ লৈ যাব । যাৰ ফলত আপুনি শেষত গৈ ধৈৰ্য্য হেৰাই মূৰ গৰম কৰি পেলাব পাৰে ।
কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব, আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ ইফালে-সিফালে আজি আপুনি আমন্ত্র পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
কন্যা ৰাশি : হঠাৎ সামান্য অসুস্থতা হ'ব পাৰে । ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক । তীব্ৰ আলোচনাৰ সৃষ্টি হ’ব পৰা পৰিস্থিতি এৰাই চলক, কাৰণ এই আলোচনাৰপৰাই তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু কাজিয়া-বিবাদৰ সৃষ্টি হ’ব । পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে আৰু যিসকলে বৌদ্ধিক কৰ্মকাণ্ডৰ সৈতে যুক্ত তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো লেহেমীয়া আৰু আমনিদায়ক হ’ব । ধৈৰ্য ধৰি থাকক, সকলো দিন সমান নাযায় । আজি গোটেই দিন আপুনি যি উদ্বেগৰ মাজেৰে যাব সেয়া দূৰ হৈ যাব অকস্মাত কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্ৰিয়জনক লগ পাই ।
তুলা ৰাশি : আপুনি পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ পৰিণত কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ পুত্ৰ-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপোনাৰ আনন্দপূৰ্ণ । আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সৌভাগ্যশালী । আপোনাৰ আনন্দপূৰ্ণ মনোভাৱ সকলো দিশত প্ৰভাৱ পেলাব ৷ সেয়ে আপুনি আজি সকলো প্ৰকাৰ আনন্দদায়ক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আনন্দদায়ক সংগ উপভোগ কৰিব । যিসকল বন্ধুৰ সৈতে আজিকালি সাক্ষাৎ নহয় ৷ তেওঁলোকক লগ ধৰিবলৈ আপুনি মনৰপৰা প্ৰয়াস পাব । আজিৰ সময়টো বৰ ভাল, কিয়নো আজি আপোনাৰ সম্পদ বৃদ্ধি পাব আৰু লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা পাব ।
ধনু ৰাশি : আজি আপুনি কিছুসময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিৰ্জন থাকিবলৈ বিচাৰিব । আপুনি শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলৰ পৰা উৎসাহিত হʼব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰা ভাল প্রয়োজন ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আজিৰ দিনটো প্ৰাৰ্থনা কৰি আৰম্ভ কৰিলে ভাল লাগি থাকিব আপোনাৰ। আজি আপুনি কোনো ধৰ্মীয় আচাৰ পালন কৰিব পাৰে । আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ থাকিব । বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনসকলৰপৰা উপহাৰ পাব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰভাৱ সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰবলভাৱে পৰিব । আপোনাৰ কামত আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতনসকলে সন্তুষ্ট হ’ব । আজিৰ অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ আপুনি নিজৰ কামবোৰ সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। আজি আপুনি মানসিকভাৱে আৰামত থাকিব ।
কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগৰুৱা হৈ থাকিব । আজি আপুনি পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কাজিয়া বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে । ধন বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত আৰু আইনী বিষয়ক লৈ কাম কৰাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকিব । অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব পাৰে । আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষতি হোৱাৰ পিছতো আপুনি লাভবান হৈ থাকিব । নিজৰ কথা আৰু খঙৰ উপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ।
মীন ৰাশি : আপুনি ধৈৰ্য্যশীল, সহনশীল হওক ৷ যিজনে ধৈৰ্য্যশীল হ'লে লাভৱান হ'ব ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ হানিকাৰক আলোচনাই জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷