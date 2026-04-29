আজি কাৰ দিনটো আনন্দময় হ’ব, কোনে কষ্টৰ ফল পাব, কোন বিমুখ হ’ব ? চাওক দিনটোৰ ৰাশিফল

আজি কাৰ দিনটো আনন্দময় হ’ব, কোনে কষ্টৰ ফল পাব, কোন বিমুখ হ’ব ? চাওক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : April 29, 2026 at 8:02 AM IST
মেষ: আজি আপুনি সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধুত্ব হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ ধৈৰ্য্যশীল জাতক-জাতিকা লাভৱান হ’ব ৷
বৃষ: আজি কৰ্ম-ব্যৱসায়ত মিশ্ৰিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, অৱশ্যে লক্ষ্য সফল হʼব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
মিথুন: যিহেতু আপুনি বৰ বেছি সংবেদনশীল, সেয়েহে আনে হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰিব ৷ আপোনাৰ মনলৈ অহা নতুন সিদ্ধান্ত আপুনি কৌশলতাৰে হাতত ল’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ মাতৃ বা পত্নীৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধ অলপ মিশ্ৰিত ধৰণৰ হ’ব ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক আৰু অলপ দিন পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ লগতে এইকেইদিন কোনো ৰ্নিদিষ্ট বিষয়ত মানসিকভাৱে অশান্তি পাব পাৰে ৷
ককৰ্ট: প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি আপোনাৰ মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সৰু ভ্ৰমণ হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত হিচাপ কৰিহে চলিব । খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
সিংহ: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভাৰসা আৰু নিশ্চয়তা ৰাখিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
কন্যা: পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হʼব ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ হʼব ৷
তুলা: আপোনাৰ দিনটো কিছু জটিল হʼব পাৰে ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
বৃশ্চিক: শিক্ষা আৰু কৰ্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় সফল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
ধনু: আজি দিনটোত আপুনি ভাগৰি পৰিব পাৰে ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷
মকৰ: আজি আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ।
কুম্ভ: আজি কামৰ পৰা আঁতৰি কিছু আৰাম কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব, প্ৰেমৰ সম্পর্কও ভাল হʼব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ ধৈৰ্যশীল হৈ কাম কৰিলে লাভৱান হ’ব ৷
মীন: আপোনাৰ কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ওপৰৱালাৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷