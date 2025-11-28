কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 5:06 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ সামাজিক কাম আৰু আনৰ উপকাৰ হোৱা কাম কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ প্ৰিয়জনক উপহাৰ প্ৰদান কৰিব ৷ অভিভাৱক আৰু ডাঙৰৰ লগত কাম কৰি বহুখিনি উপকৃত হ’ব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমান্তিক ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’বও পাৰে ৷ কিন্তু হতাশা নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ ভাল ফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
- মিথুন ৰাশি : পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ কর্মৰ বাবে বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ ফলত কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা আছে ৷ সাৱধান হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- তুলা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত নতুন কৰ্মক লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব ৷ নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ জীৱন পৰিৱৰ্তন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : আজি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ বিশৃঙ্খলতা হ’ব পাৰে ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কর্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷