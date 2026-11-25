দৈনিক ৰাশিফল: কোন ৰাশিৰ লোকৰ আজিৰ দিনটো কেনে হ’ব জানি লওক
আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কেনে যাব ? জানিবলৈ চাওক দিনটোৰ ৰাশিফল
Published : November 25, 2026 at 10:40 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ আজি সফলতা লাভ কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজি খং নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে কৰ্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকক ৷
ককৰ্ট ৰাশি: ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ শুভ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ দিনটো আনন্দময় হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: আপুনি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপোনাৰ কর্মত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায়ৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: অধিক খেল-ধেমালিয়ে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ খং-ৰাগ কাৰণে সতৰ্ক কৰা ভাল ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক সাৱধান সুস্থিৰে কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰক, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
ধনু ৰাশি: কৰ্ম-ব্যৱসায়ত মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ হতাশ নহ’ব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকক, সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: আজি দিনটোৰ আৰম্ভনি সফল হʼব, আপোনাৰ কাষৰীয়া লোকসকলে আঁচৰিত হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ লগত সময় কটাওক ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি: আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব, লক্ষ্যত সফল হʼবলৈ বাধা আহিব পাৰে ? আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ হতাশ নহব, পুনৰ চেষ্টা কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷