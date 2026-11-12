১২ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ১২নৱেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
১২ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 12, 2026 at 5:14 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ দিনটো ভাল । মধ্যাহ্নৰ পিছত সফলতাৰ হাৰ বৃদ্ধি । অৱশ্যে দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত যথেষ্ট সমস্যা থাকিব পাৰে ৷ জাংকফুড গ্ৰহণ নকৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতো সময় উলিয়াই আপোনজনক সময় দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : ভৌতিক বিষয় আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি । অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ তথাপিও, গ্ৰহৰ স্থান অনুসৰি নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ নকৰাই ভাল ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । ধ্যান কৰক ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : সাধাৰণ দিন ৷ স্বাস্থ্য কিছু বেয়া হ’ব পাৰে ৷ ঘৰত কোনো বিবাদ বা কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ পৰাপক্ষত কোনো চাৰ্জাৰি বা অপাৰেচন নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত সময় কটাওক ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ দিনটোৰ পিছৰ ভাগত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত । আইনী কাম কাজত সতৰ্ক হওক । বিলাসী নৈশ ভোজ বা চিনেমা চাবলৈ যাব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ ভাল ৷ পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : পুৱাৰ সময়খিনি পেচাদাৰ বা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক নহ’বও পাৰে । কৰ্মস্থলীত জ্যেষ্ঠ বা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত তৰ্ক বা বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে ৷ দীঘলীয়া ভ্ৰমণৰ যোগ ৷