ETV Bharat / state

১২ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ১২নৱেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...

Daily Horoscope 12th November 2026
১২ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 5:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ দিনটো ভাল । মধ্যাহ্নৰ পিছত সফলতাৰ হাৰ বৃদ্ধি । অৱশ্যে দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত যথেষ্ট সমস্যা থাকিব পাৰে ৷ জাংকফুড গ্ৰহণ নকৰিব ।
  2. বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
  3. মিথুন ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতো সময় উলিয়াই আপোনজনক সময় দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
  4. কৰ্কট ৰাশি : হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
  6. কন্যা ৰাশি : ভৌতিক বিষয় আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি । অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ তথাপিও, গ্ৰহৰ স্থান অনুসৰি নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ নকৰাই ভাল ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক । ধ্যান কৰক ৷
  7. তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
  9. ধনু ৰাশি : সাধাৰণ দিন ৷ স্বাস্থ্য কিছু বেয়া হ’ব পাৰে ৷ ঘৰত কোনো বিবাদ বা কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ পৰাপক্ষত কোনো চাৰ্জাৰি বা অপাৰেচন নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত সময় কটাওক ।
  10. মকৰ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ দিনটোৰ পিছৰ ভাগত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত । আইনী কাম কাজত সতৰ্ক হওক । বিলাসী নৈশ ভোজ বা চিনেমা চাবলৈ যাব পাৰে ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ ভাল ৷ পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷
  12. মীন ৰাশি : পুৱাৰ সময়খিনি পেচাদাৰ বা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক নহ’বও পাৰে । কৰ্মস্থলীত জ্যেষ্ঠ বা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত তৰ্ক বা বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে ৷ দীঘলীয়া ভ্ৰমণৰ যোগ ৷

TAGGED:

১২ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফল
DAILY HOROSCOPE 12TH NOVEMBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.