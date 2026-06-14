ETV Bharat / state

ভাৰতৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৬৪,০০০ কিলোমিটাৰ পথ চাইকেলেৰে যাত্ৰা আশাৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ আশা মালব্যই জীৱনৰ প্ৰথম চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল মধ্য প্ৰদেশৰ ভূপালৰ পৰা ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা ৷

cyclist asha malviya
৬৪,০০০ কিলোমিটাৰ বাট চাইকেলেৰে যাত্ৰা আশাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনায় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ তথা চাইক্লিষ্ট আশা মালব্যই এক ঐতিহাসিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁ ইতিমধ্যে চাইকেল লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিওফালে ৬৪,০০০ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছে ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ আশা মালব্যই জীৱনৰ প্ৰথম চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ পৰা ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা ৷ পুনৰ ২০২৬ চনৰ ১১ জানুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ পৰা পুনৰ এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভ কৰি দেওবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উপস্থিত হয় আশা । ইতিমধ্যে পশ্চিম বংগ, দিল্লী, মুম্বাই, অৰুণাচল প্ৰদেশকে ধৰি বহু কেইখন ৰাজ্যত উপস্থিত হোৱা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

৬৪,০০০ কিলোমিটাৰ বাট চাইকেলেৰে যাত্ৰা আশাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ, পৰ্বতাৰোহী আৰু প্ৰশংসিত একক দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ চাইক্লিষ্ট আশা মালব্যই ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতি আন্তৰিক সন্মান হিচাপে ৬৪,০০০ কিলোমিটাৰৰ এক ঐতিহাসিক চাইকেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি সফল হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ আশা মালব্যই কয়, ‘‘সীমান্তত দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে-ৰাতিয়ে সষ্টম হৈ থকা আমাৰ ভাৰতীয় সেনা জোৱানসকলৰ প্ৰতি মোৰ এয়া সৰু প্ৰয়াস । তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ ওচৰত এই যাত্ৰা একোৱেই নহয় । যুৱপ্ৰজন্মক দেশপ্ৰেম আৰু ফিটনেছৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাই মোৰ মূল লক্ষ্য ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘HIV/AIDS ৰ সজাগতা, নাৰী শক্তি, যুৱক-যুৱতীক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাই বৰ্তমানলৈকে ৬৪,০০০ কিঃমিঃ অতিক্ৰম কৰিছে । এই যাত্ৰা সময়ছোৱাত ভাৰতীয় সেনাই অহৰহভাৱে তেওঁক সহযোগিতা কৰি আহিছে ৷’’ দৈনিক এই যাত্ৰাত ৫০ পৰা ৮০ কিলোমিটাৰো অধিক চাইকেল চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰে আশাই ৷

উল্লেখ্য যে, আশা মালব্য এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় চাইক্লিষ্ট । ইয়াৰ আগতেও তেওঁ সামাজিক সজাগতাৰ বাবে বিভিন্ন দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি জনপ্ৰিয় হৈছে যদিও ভাৰতীয় সেনাৰ নামত এইবাৰ ৬৪,০০০ কিঃমিঃ যাত্ৰাই তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য কৰে । ইফালে যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত দেশৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু দেশপ্ৰেমী ৰাইজে তেওঁৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লোৱাৰ লগতে আদৰণি জনোৱাত অধিক অনুপ্ৰাণিত হোৱা বুলিও কয় আশা মালব্যই ।

আনহাতে, অসমত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি বহু বিষয় আলোচনা কৰি এক সুন্দৰ বাৰ্তা লাভ কৰি আনন্দিত হোৱাৰ লগতে অসমৰ মাজুলীৰ দৰে জিলালৈ গৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হোৱা বুলিও কয় ৷ অসমক লৈ গৌৰৱবোধ কৰাৰ লগতে প্ৰশংসাও কৰে তেওঁ ।

লগতে পঢ়ক: আৰৱ সাগৰত ১৫ দিন দিনে-নিশাই সাঁতুৰিব জলকোঁৱৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাই

TAGGED:

আশা মালব্য
ভাৰতীয় সেনা
ইটিভি ভাৰত
ৰাষ্ট্ৰীয় চাইক্লিষ্ট
CYCLIST ASHA MALVIYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.