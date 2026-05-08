কলগাছিয়াত নগদ ধন-লেপটপসহ গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী
অনলাইন জুৱাই ছানি ধৰিছে বৰপেটা জিলা । বহিঃৰাজ্য়ৰ চক্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক জুৱাৰীৰ । আৰক্ষী অভিযানত পোহৰলৈ আহিল ভয়ংকৰ তথ্য ৷
Published : May 8, 2026 at 11:43 AM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাত অব্য়াহত আছে অনলাইন জুৱা । জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এনে চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকাৰ মাজতে কলগাছিয়াত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চাইবাৰ অপৰাধী । আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন, ম'বাইল ফোন আৰু লেপটপ ।
কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বনঘূগী গাঁৱৰ পৰা জিলা আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই অভিযান চলাই বুধবাৰে এটা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীটোৰ লগতে নগদ ৫ লাখ টকা, এটিএম কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড আদিও জব্দ কৰে ।
বৰপেটা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈনৰ নিৰ্দেশত অপৰাধ শাখাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্য আৰু কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিতেশ হালৈৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই বিভিন্ন অনলাইন জুৱাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বনঘূগীৰ মিজানুৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ মাছুদ জিন্নুল আহমেদক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জিন্নুলে বিভিন্ন জনৰ পৰা অনলাইন গেম আৰু জুৱাৰ জড়িয়তে লাখ লাখ টকা লুট কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
জুৱাৰ অনলাইন নেটৱৰ্ক :
এই সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈনে কয়, "অনলাইন জুৱাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বনঘূগীৰ মাছুদ জিন্নুল আহমেদ নামৰ এজন কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই লোকজন দোকানী আৰু অনলাইন জুৱাৰ নেটৱৰ্ক চলায় । বহিঃৰাজ্য়ৰ চক্ৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছে । এই লোকজনৰ পৰা প্ৰায় ৫ লাখ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । তদুপৰি তেওঁৰ পৰা ৫০ টাকৈ ম'বাইল ফোন, ৬০খন এটিএম কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড,কেইবাটাও লেপটপ আৰু বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্য়াহত আছে ।" এনেধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ পৰা ৰাইজক আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় কয়, "একাউন্টৰ পৰা আপোনোৰ ধন এনে চক্ৰই সৰকাই নিব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত বিগত দুমাহ ধৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্য়াহত ৰাখিছে ।"
কলগাছিয়াত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধ :
ইফালে, বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলত দিনক দিনে অপৰাধৰ লগতে বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । বিশেষকৈ জুৱা, মদ, ড্ৰাগছ আৰু নাৰীদেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ বিভিন্ন ঠাইত গা কৰি উঠিবলৈ ধৰা বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । সেয়েহে বৰপেটা জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত জিলাব্যাপী চাইবাৰ অপৰাধী, ড্ৰাগছ, মদ আৰু অনৈতিক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কয় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।
