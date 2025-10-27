প্ৰবঞ্চকৰ নতুন নতুন কৌশল, আপোনালৈও আহিব পাৰে এনে ফোনকল
চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকে আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম লৈ এজন লোকৰ পৰা লুটিলে বহু টকা । খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীতে সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড ৷
Published : October 27, 2025 at 5:46 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰবঞ্চক ৷ বিশেষকৈ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বহুলোকৰ পৰা নতুন নতুন কৌশলেৰে সৰকাইছে ধন । প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সচেতন নহ’লে আপুনিও হয়তো হেৰুৱাবলগীয়া হ’ব পাৰে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন ৷
শেহতীয়াকৈ চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকে আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম লৈ এজন লোকৰ পৰা লুটিলে বহু টকা । প্ৰবঞ্চকৰ কথাত ভোল গৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিল নুনমাটিৰ চূণচালি অঞ্চলৰ লালচন্দ চৌহান নামৰ এজন ব্যৱসায়ী ।
প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ সাঁচতীয়া ধন হেৰুওৱা ভুক্তভোগী লোকজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিয়লি প্ৰায় ৫ মান বজাত থানাৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া বুলি পৰিচয় দি এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ম’বাইলত ফোন কৰে । আৰক্ষী বিষয়াজনে অসমীয়াত কথা কৈ মোৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্টত ভুলবশতঃ ৫৫ হেজাৰ টকা সোমাই দিয়া বুলি কৈ তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে পঠাই দিয়া ধনৰাশিৰ স্ক্ৰীনশ্বট ম’বাইললৈ পঠিয়ায় । লালচন্দ চৌহানে নিজৰ ম’বাইলৰ মেছেজৰ জৰিয়তে অহা স্ক্ৰীনশ্বটটোক সঁচা বুলি ভাবি ভুৱা আৰক্ষী বিষয়াজনলৈ প্ৰথমে অনলাইনযোগে ৫ হেজাৰ টকা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে ১৫ হেজাৰ আৰু দুহেজাৰ টকা প্ৰেৰণ কৰে ।
কিন্তু তেওঁৰ একাউণ্টত পৰ্যাপ্ত ধন নথকাত বাকী থকা ধনখিনি দিবলৈ সক্ষম নহয় যদিও কিছু সময়ৰ পিছত দিয়া হ’ব বুলি আৰক্ষী বিষয়াৰূপী প্ৰৱঞ্চকটোক অৱগত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱসায়ীজনে বেংকৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰাত পূৰ্বে অচিনাক্ত ফোনকলটোৰ জৰিয়তে অহা ধনৰাশি জমা নোহোৱা কথাটো পোহৰলৈ আহে ৷
ব্যৱসায়ীজনে এনেদৰে কয়, ‘‘মোলৈ এটা ফোন আহিছিল ৷ ফোন অহাৰ পিছত মোক সুধিছে মোক চিনি পাইছ’ নে নাই ৷ মই কৈছো নাই, চিনি পোৱা নাই ৷ তাৰ পিছত কৈছে মই থানাৰে হয়, ট্ৰেফিক হয় বুলি ক’লে ৷ ট্ৰেফিক হয় বুলি কৈ ক’লে 55 হাজাৰ টকা মই পঠাই দিছো ৷ মোৰ ইমাৰ্জেন্সি আছে ৷ মই তোমাৰ তাত পঠাই দিম, তুমি মোক দি দিবা ৷ তাৰ পিছত মই মেছেজ চাইছো, মেছেজ আহিছে ৷ বেংকৰ পৰা আহিছেনে নাই সেয়া নাচালো ৷ মেছেজ অহাৰ পিছত মই 55 হাজাৰ টকা অহা দেখা পালো ৷ কিন্তু মেছেজটো ভুল মেছেজ ৷ তাৰ পিছত কৈছে 10 হাজাৰ পঠিওৱা, 15 হাজাৰ পঠিওৱা… এনেকুৱা কৰোতে কৰোতে মই 22 হাজাৰ টকা পঠিয়ালো ৷ পঠাই দিয়াৰ পিছত সি কৈছে আৰু 20 হাজাৰ পঠিওৱা ৷ পইচাটো মোৰ একাউণ্টত নাই ৷ সেই 22 হাজাৰ আছিল, সেই 22 হাজাৰ পঠিয়াই দিলো ৷ তাৰ পিছত মোৰ তাত পইচা নাই ৷ মই ক’লো ছাৰ পইচাটো মোৰ শেষ হৈ গৈছে ৷ আপোনাৰ পইচা সুমুওৱা নাই ৷ সি কৈছে বোলে সোমাব, অলপ পিছত সোমাব ৷ এনেকৈ কৈ ফোনটো কাটি দিলে আৰু ফোন কৰিলে ফোনটো নুঠায় ৷ তাৰ পিছত সি ফোনটো তুলি মোক গালি দিয়ে ৷ গালি দিয়াৰ পিছত সি মোৰ ফোনটো ব্লক কৰি দিছে ৷’’
লগে লগে ভুক্তভোগী লালচন্দ চৌহানে আৰক্ষী বিষয়াজনক ফোন কৰে যদিও লোকজনৰ ম’বাইল চুইচ অফ পায় । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী বিষয়াজন ভুৱা বুলি জানিব পৰাত মূৰতে সৰগ ভাঙি পৰে ব্যৱসায়ীজনৰ ৷ উপায়বিহীন হৈ তেওঁ কাষ চাপে মহানগৰ আৰক্ষীৰ চাইবাৰ শাখাৰ ৷ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী লালচন্দ চৌহানে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ ৰাখিছে ।
