প্ৰবঞ্চকৰ নতুন নতুন কৌশল, আপোনালৈও আহিব পাৰে এনে ফোনকল

চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকে আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম লৈ এজন লোকৰ পৰা লুটিলে বহু টকা । খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীতে সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড ৷

Cyber Fraud
প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 5:46 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰবঞ্চক ৷ বিশেষকৈ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বহুলোকৰ পৰা নতুন নতুন কৌশলেৰে সৰকাইছে ধন । প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সচেতন নহ’লে আপুনিও হয়তো হেৰুৱাবলগীয়া হ’ব পাৰে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন ৷

শেহতীয়াকৈ চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকে আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম লৈ এজন লোকৰ পৰা লুটিলে বহু টকা । প্ৰবঞ্চকৰ কথাত ভোল গৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিল নুনমাটিৰ চূণচালি অঞ্চলৰ লালচন্দ চৌহান নামৰ এজন ব্যৱসায়ী ।

দিনকদিনে বৃদ্ধি পাইছে এনেবোৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ সাঁচতীয়া ধন হেৰুওৱা ভুক্তভোগী লোকজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিয়লি প্ৰায় ৫ মান বজাত থানাৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া বুলি পৰিচয় দি এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ম’বাইলত ফোন কৰে । আৰক্ষী বিষয়াজনে অসমীয়াত কথা কৈ মোৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্টত ভুলবশতঃ ৫৫ হেজাৰ টকা সোমাই দিয়া বুলি কৈ তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে পঠাই দিয়া ধনৰাশিৰ স্ক্ৰীনশ্বট ম’বাইললৈ পঠিয়ায় । লালচন্দ চৌহানে নিজৰ ম’বাইলৰ মেছেজৰ জৰিয়তে অহা স্ক্ৰীনশ্বটটোক সঁচা বুলি ভাবি ভুৱা আৰক্ষী বিষয়াজনলৈ প্ৰথমে অনলাইনযোগে ৫ হেজাৰ টকা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে ১৫ হেজাৰ আৰু দুহেজাৰ টকা প্ৰেৰণ কৰে ।

Cyber Fraud
প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা ব্যৱসায়ী লালচন্দ চৌহান (ETV Bharat Assam)

কিন্তু তেওঁৰ একাউণ্টত পৰ্যাপ্ত ধন নথকাত বাকী থকা ধনখিনি দিবলৈ সক্ষম নহয় যদিও কিছু সময়ৰ পিছত দিয়া হ’ব বুলি আৰক্ষী বিষয়াৰূপী প্ৰৱঞ্চকটোক অৱগত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱসায়ীজনে বেংকৰ একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰাত পূৰ্বে অচিনাক্ত ফোনকলটোৰ জৰিয়তে অহা ধনৰাশি জমা নোহোৱা কথাটো পোহৰলৈ আহে ৷

ব্যৱসায়ীজনে এনেদৰে কয়, ‘‘মোলৈ এটা ফোন আহিছিল ৷ ফোন অহাৰ পিছত মোক সুধিছে মোক চিনি পাইছ’ নে নাই ৷ মই কৈছো নাই, চিনি পোৱা নাই ৷ তাৰ পিছত কৈছে মই থানাৰে হয়, ট্ৰেফিক হয় বুলি ক’লে ৷ ট্ৰেফিক হয় বুলি কৈ ক’লে 55 হাজাৰ টকা মই পঠাই দিছো ৷ মোৰ ইমাৰ্জেন্সি আছে ৷ মই তোমাৰ তাত পঠাই দিম, তুমি মোক দি দিবা ৷ তাৰ পিছত মই মেছেজ চাইছো, মেছেজ আহিছে ৷ বেংকৰ পৰা আহিছেনে নাই সেয়া নাচালো ৷ মেছেজ অহাৰ পিছত মই 55 হাজাৰ টকা অহা দেখা পালো ৷ কিন্তু মেছেজটো ভুল মেছেজ ৷ তাৰ পিছত কৈছে 10 হাজাৰ পঠিওৱা, 15 হাজাৰ পঠিওৱা… এনেকুৱা কৰোতে কৰোতে মই 22 হাজাৰ টকা পঠিয়ালো ৷ পঠাই দিয়াৰ পিছত সি কৈছে আৰু 20 হাজাৰ পঠিওৱা ৷ পইচাটো মোৰ একাউণ্টত নাই ৷ সেই 22 হাজাৰ আছিল, সেই 22 হাজাৰ পঠিয়াই দিলো ৷ তাৰ পিছত মোৰ তাত পইচা নাই ৷ মই ক’লো ছাৰ পইচাটো মোৰ শেষ হৈ গৈছে ৷ আপোনাৰ পইচা সুমুওৱা নাই ৷ সি কৈছে বোলে সোমাব, অলপ পিছত সোমাব ৷ এনেকৈ কৈ ফোনটো কাটি দিলে আৰু ফোন কৰিলে ফোনটো নুঠায় ৷ তাৰ পিছত সি ফোনটো তুলি মোক গালি দিয়ে ৷ গালি দিয়াৰ পিছত সি মোৰ ফোনটো ব্লক কৰি দিছে ৷’’

লগে লগে ভুক্তভোগী লালচন্দ চৌহানে আৰক্ষী বিষয়াজনক ফোন কৰে যদিও লোকজনৰ ম’বাইল চুইচ অফ পায় । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী বিষয়াজন ভুৱা বুলি জানিব পৰাত মূৰতে সৰগ ভাঙি পৰে ব্যৱসায়ীজনৰ ৷ উপায়বিহীন হৈ তেওঁ কাষ চাপে মহানগৰ আৰক্ষীৰ চাইবাৰ শাখাৰ ৷ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী লালচন্দ চৌহানে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ ৰাখিছে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
CYBER CRIME IN ASSAM
GUWAHATI POLICE
চাইবাৰ অপৰাধ
CYBER FRAUD

