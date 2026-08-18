অস্তিত্বৰ সংকটত গুৱাহাটীৰ বায়’ মিথেনেচন প্ৰকল্প ! অকামিলা হৈ পৰিছে যন্ত্ৰ-পাতি

অস্তিত্বৰ সংকটত গুৱাহাটীৰ বায়’ মিথেনেচন প্ৰকল্প ! অকামিলা হৈ পৰিছে যন্ত্ৰ-পাতি
গুৱাহাটীৰ বৰছলা বিলৰ সমীপত বিলপাৰ ৰোডৰ ছাত্ৰীবাৰীত স্থাপন কৰা বায়’-মিথেনেচন তথা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্পটোত বৰ্তমান কাম একপ্ৰকাৰ বন্ধ হৈ আছে ।
Published : August 18, 2026 at 10:25 PM IST
গুৱাহাটী : বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰূপায়ণ কৰা বহুকেইটা অভিলাষী প্ৰকল্প ভিতৰত এটা হৈছে বায়’-মিথেনেচন তথা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্প । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত এই প্ৰকল্পটোৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ২০১৮ চনত আৰু প্ৰকল্পটো মুকলি কৰা হৈছিল ২০২০ চনত ১৩ আগষ্টত । ৫ টিপিডি ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্ৰকল্পটোৰ যোগেদি উৎপাদন কৰা গেছৰ যোগেদি বিদ্যুৎ প্ৰস্তুত কৰি ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।
গুৱাহাটীৰ বৰছলা বিলৰ সমীপত বিলপাৰ ৰোডৰ ছাত্ৰীবাৰীত এই প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰায় ছয় বছৰ পূৰ্বে কাৰ্যকৰী হোৱা এই প্ৰকল্পটোৱে বৰ্তমান সময়ত অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে । কাৰণ বৰ্তমান সময়ত প্ৰকল্পটো নামতেহে আছে, কাম একপ্ৰকাৰ বন্ধ হৈ আছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটীত চৰকাৰে বহুকেইটা অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ন কৰিছে যদিও কাৰ্যতঃ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই । এই প্ৰকল্পটোৰ ওচৰতে আছে আন এটা অভিলাষী প্ৰকল্প । সেইটো হৈছে ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট । প্ৰায় ৫.৩৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিগত বৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰা এই ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টটো এবছৰৰ ভিতৰতে অকামিলা হৈ পৰিল । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ৬ আগষ্টত সবিস্তাৰে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ।
ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টৰ দৰে গোবৰ, খাদ্যৰ আৱৰ্জনা আৰু কৃষি বৰ্জিত সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা মিথেন গেছ উৎপাদন কৰা বায়’-মিথেনেচন তথা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্পটো আজি সংকটৰ গৰাহত পৰিছে । এই প্ৰতিবেদন পাঁচ বছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ চুপাৰভাইজাৰ মোহন সিঙৰে হোৱা ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
বায়’-মিথেনেচন তথা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্প :
গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰী অঞ্চলৰ বিলপাৰত স্থাপন কৰা বায়’গেছ প্ৰকল্প বিশেষকৈ বায়’-মিথেনেচন প্ৰকল্পটো হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম দ্বাৰা চহৰখনৰ জাৱৰ-জোঁথৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে স্থাপন কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প ।
এই সন্দৰ্ভত চুপাৰভাইজাৰ মোহন সিঙে কয়, ‘‘এই প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১৮ চনত আৰম্ভ হয় আৰু ২০২০ চনৰ আগষ্টত মুকলি কৰা হয় । প্ৰকল্পটো দৈনিক ৫ মেট্ৰিক টন পচনশীল বা জৈৱিক আৱৰ্জনা যেনে হোটেলৰ পেলনীয়া খাদ্য, পাকঘৰৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু বজাৰৰ পেলনীয়া শাক-পাচলি আৰু ফল-মূল আদি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । এই প্ৰকল্পটোত দৈনিক প্ৰায় ৮০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লগতে ৪৫০ কেজি জুলীয়া জৈৱিক সাৰ উৎপাদনৰ ব্যৱস্থা আছে । প্ৰকল্পটোৰ পৰা উৎপাদন হোৱা বিদ্যুতৰ যোগেদি স্থানীয় পথৰ লাইটসমূহ জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।’’
প্ৰকল্পটোৰ বৰ্তমান স্থিতি আৰু কাৰ্যপ্ৰণালী :
অভিলাষী এই প্ৰকল্পটোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও বিভিন্ন কাৰণত প্ৰকল্পটো স্থবিৰ হৈ পৰিছে । মোহন সিঙে কয়, ‘‘২০২০ চনৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হোৱা প্ৰকল্পটোত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে সংগ্ৰহ কৰা বৰ্জিত শাক-পাচলি, হোটেলৰ পেলনীয়া খাস্য সামগ্ৰী আৰু গোৱৰৰ যোগেদি আমি ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰিছিলো । দৈনিক আমাৰ ইয়াত ৩-৪ টন এনে সামগ্ৰী আহিছিল । ক্ষমতা আছিল ৫ টনৰ ।’’
‘‘সামগ্ৰীবোৰ অহাৰ পাছত মেছিনত দি পেষ্ট কৰা হয় । পেলনীয়া শাক-পাচলি পৃথকে দিয়া হয় আৰু হোটেলৰ খাদ্য আদি পৃথক ডাইজেষ্টাৰত দিয়া হয় । প্ৰচেছিং হোৱাৰ পাছত গেছ উৎপাদন হয় আৰু গেছ বেলুনত জমা হয়। বেলুনত গেছ জমা হোৱাৰ পাছত ডিজি চলাই আমি লাইট জ্বলাব পাৰোঁ ।’’ সিঙে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰথমতে এই অঞ্চলত আমি ২০-২৫ টা ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলাইছিলোঁ । ৰাস্তাৰ লাইটোবোৰ বৰ্তমান নাই । এতিয়া আমাৰ প্ৰকল্প চৌহদত থকা লাইটবোৰ এই গেছৰ দ্বাৰা জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই প্ৰচেছিং ব্যৱস্থাত গেছৰ যোগেদি বিদ্যুৎ উৎপাদন হোৱাৰ উপৰি জৈৱিক সাৰো উৎপাদন হয় । তৰল হিচাপে সাৰ উৎপাদন হয় । অৱশ্যে এই সাৰ এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই । ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা আছে ।’’
প্ৰকল্পটো বন্ধ হৈ থকা সন্দৰ্ভত মোহন সিঙে কয়, ‘‘পাম্প আৰু ডিজিৰ দুটা বস্তু বেয়া হৈ আছে বাবে কাম বন্ধ হৈ আছে । অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে । আহিলে কাম হ'ব । পূৰ্বৰ দৰে এতিয়া বজাৰৰ পেলনীয়া শাক-পাচলি কমকৈ আহে ।’’
বন্ধ হোৱাৰ দিশে অভিলাষী প্ৰকল্পটো :
কাৰিকৰী বিজুতি আৰু পৰিচালনাৰ সমস্যাৰ উপৰিও প্ৰকল্পটোৰ মূল সমস্যাটো হৈছে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ জৈৱিক জাৱৰ বা কেঁচা মাল লাভ নকৰাটো । বৰ্তমান কেৱল কিছুমান হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰাহে পেলনীয়া খাদ্য সংগ্ৰহ কৰা কৰা হয় । সেইদৰে বজাৰৰ কেঁচামালৰো অভাৱ আছে । জৈৱিক আৱৰ্জনাক বিদ্যুৎ আৰু সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকল্পটো বৰ্তমান অকামিলা হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে । চুপাৰভাইজাৰ মোহন সিঙে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ নকৰিলেও প্ৰকল্পস্থলীৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিয়ে তাৰেই প্ৰমাণ দিয়ে ।
কিদৰে উৎপাদন হয় গেছ আৰু গেছৰ পৰা বিদ্যুৎ :
গেছ আৰু গেছৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মোহন সিঙে কয়, ‘‘পাকঘৰৰ আৱৰ্জনা, শাক-পাচলিৰ আৱৰ্জনা, ফল-মূলৰ আৱৰ্জনা আৰু হোটেল-ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পেলনীয়া খাদ্যৰ লগতে গোৱৰ সংগ্ৰহ কৰি ডাইজেষ্টাৰ নামৰ এটা ডাঙৰ বন্ধ টেংকীত ভৰাই দিয়া হয় । সামগ্ৰী অনুসৰি পৃথকে পৃথকে দিয়া হয় । অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত বেক্টেৰিয়াই কিছুদিনৰ ভিতৰতে জৈৱিক পদাৰ্থবোৰ পচাই জৈৱ গেছ উৎপন্ন কৰে । তাৰ পিছত এই গেছটো পৰিষ্কাৰ কৰি বিশুদ্ধ কৰি ইয়াৰ মিথেনৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি কৰা হয় । তাৰ পিছত এটা বিশাল বেলুনত গেছসমূহ ক্ৰমান্নয়ে জমা হয় । বেলুনত গেছ জমা হোৱাৰ পিছত গেছৰ দ্বাৰা ডিজি চলাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হয় । আনহাতে পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ তৰল পদাৰ্থ হিচাপে জৈৱিক সাৰ হয় ।’’
কি কয় স্থানীয় নাগৰিকে :
স্থানীয় এগৰাকী শিক্ষক তথা সচেতন নাগৰিক শৈলেন দাসে কয়, ‘‘প্ৰকল্পটো বহু সময়ত বন্ধ হৈ থাকে । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ একো উপকাৰ হোৱা নাই । এক বিশাল পৰিসৰত ভাল উদ্দেশ্যৰে প্ৰকল্পটো কৰা হৈছিল যদিও কাৰ্যতঃ প্ৰকল্পটো সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । এক কথাত এই প্ৰকল্পটো বন্ধ হোৱাৰ দৰেই । এটা সময়ত ৰাস্তাৰ লাইট জ্বলিছিল যদিও এতিয়া সেই লাইটবোৰ নাই । আনহাতে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় । আমি জানিব পৰা মতে এই প্ৰকল্পটো বন্ধ কৰি ইয়াত গুৱাহাটী জল বোৰ্ডে ছুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট কৰিব ।’’
লগতে পঢ়ক: ৫.৩৭ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এবছৰতে অচল ! গুৱাহাটীৰ বৰচলাত পুনঃ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস