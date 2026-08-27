কেনেদৰে চলিছে অসম চৰকাৰী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল ?
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ তদানীন্তন বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত প্ৰাণ পোৱা এক মৃতপ্ৰায় অনুষ্ঠান নগেন পুথিভঁৰাল ৷
Published : August 27, 2026 at 4:49 PM IST
কলিয়াবৰ: অসমত গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল ব্যৱস্থাই গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা আৰু বৌদ্ধিক উত্তৰণ ঘটোৱাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । অসমত আনুষ্ঠানিক চৰকাৰী আঁচনিৰ পূৰ্বেও স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত বিভিন্ন গাঁৱত পুথিভঁৰাল গঢ়ি উঠিছিল ।
অসম চৰকাৰৰ পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ১৯৮৫ চনৰ পৰা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা হয় । এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পাঠকসকলৰ বাবে কিতাপ আৰু আলোচনী সহজলভ্য কৰা ।
বহু পুথিভঁৰালত নতুন কিতাপৰ অভাৱ, পুৰণি পুথি সংৰক্ষণৰ সঠিক ব্যৱস্থা নথকা আৰু চৰকাৰী পুঁজিৰ নাটনি এক ডাঙৰ সমস্যা । অসমৰ গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালসমূহ জীয়াই ৰাখিবলৈ সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাই বিভিন্ন সময়ত সজাগতা সভা আৰু অধিবেশন আদি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । তৎস্বত্বেও সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এই গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল ব্যৱস্থাটো ।
অসম চৰকাৰী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাৰ নগাঁও জিলা শাখাৰ সম্পাদক তথা কলিয়াবৰৰ বৰভকতিত ১৯৪৪ চনত স্থাপিত নগেন পুথিভঁৰালৰ পুথিভঁৰালী পৰশমণি বৰুৱাই কয়, ‘‘পূৰ্বৰ পুথিভঁৰালীগৰাকীয়ে আন চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পিছতে ২০১৬ চনৰ পৰা এই পুথিভঁৰালৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ । সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ তদানীন্তন বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ তৎপৰতাত অসমৰ চৰকাৰী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালসমূহলৈ কিতাপ-পত্ৰ, আচবাব আদিৰ যোগান ধৰিছিল । এতিয়াও বহুখিনি অভাৱ আছে । বিশেষকৈ শিশুৰ উপযোগী কিতাপ নাই বুলিব পাৰি । বহুখিনি কিতাপ ২০১৭ চনৰ আগষ্ট মাহৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত নষ্ট হ'ল । তথাপিও চৰকাৰীভাৱে কিছু কিতাপ যোগান ধৰিছে । পঢ়াৰ পৰিৱেশ এটাৰ কাৰণে চকী-টেবুল, বিদ্যুত যোগানৰ প্ৰয়োজন । শিশুসকলক পুথিভঁৰাললৈ আনিবলৈ হ'লে যিটো পৰিৱেশ লাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।’’
বৰ্তমান কিতাপৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ আগ্ৰহ কমাৰ কাৰণ হিচাপে বৰুৱাই কয়, ‘‘আগতে কিতাপ পঢ়িবলৈ গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ আহিছিল । কিন্তু পঢ়া-শুনাৰ উপৰিও আন বহু কামত ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হোৱাত বিশেষকৈ শনিবাৰ, দেওবাৰেও তেওঁলোকৰ সময়ৰ নাটনি হৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান অসমত কাৰ্যক্ষম হৈ থকা চৰকাৰী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ সংখ্যা ১৯৪টা । ইয়াৰে ২৩টা বিটিএডিত আৰু দুটা ডিমা হাছাও জিলাত আছে । নগাঁও জিলাত কাৰ্যক্ষম চৰকাৰী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল আছে নটা । তাৰে কলিয়াবৰ সম-জিলাত আছে দুটা । তাৰে এটা হ'ল বৰভকতি গাঁৱৰ নগেন পুথিভঁৰাল আৰু কুঁৱৰীটোলৰ বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈ পুথিভঁৰাল ।
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰী পুথিভঁৰাল কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিশেষ সাধাৰণ সভাত পুথিভঁৰাল আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক অৰূপ গগৈয়ে কয়, ‘‘১৯৮৪-৮৫ বৰ্ষতেই এই পুথিভঁৰালসমূহক চৰকাৰী আওতালৈ অনা হৈছিল যদিও এতিয়াও চৰকাৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হৈ আছে । বিশেষ সাধাৰণ সভাত কৰ্মচাৰীসকলৰ পাৰিতোষিককে ধৰি অন্যান্য সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে বিশদ আলোচনা কৰা হয় । সভালৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যদিও তেখেত উপস্থিত নাথাকিল । তথাপিও মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক আমাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ । আমি আশা কৰিছোঁ, আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।’’
‘‘এটা সময়ত গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠসকলক এই পুথিভঁৰালসমূহে যথেষ্ট উপকাৰ কৰিছিল । স্থানীয়ভাৱে আমাক বহু দাতাই কিতাপ দান কৰিছিল । তদুপৰি, ৰাজা ৰামমোহন ৰায় লাইব্ৰেৰী ফাউণ্ডেশ্বনেও কিতাপ যোগান ধৰিছিল । অসম চৰকাৰেও কিতাপ যোগান ধৰিছে । কিন্তু সেই কিতাপ পৰ্যাপ্ত নহয় । বহুদিন ধৰি কিতাপ যোগান ধৰা নাই । ফলত বহু পঢ়ুৱৈয়ে নতুন ৰুচিৰ কিতাপৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । তথাপিও আমি আশাবাদী, এই চৰকাৰখনে আমাৰ কথা শুনিব আৰু সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৷’’ - তেওঁ লগতে কয় ।
শেহতীয়াকৈ কুঁৱৰীটোলত তৰুণ সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক বিশেষ সাধাৰণ সভাত কলিয়াবৰৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থাকি পুথিভঁৰালৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা তথা দাবীসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ দিনত শেষৰ ফালে আমি পুথিভঁৰাল বিভাগটোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ । আমি দেখিলোঁ গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ কামবোৰ শিথিল হৈ আছে । শ্বিলঙত ৰাজধানী থাকোঁতে তাত থকা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক পুথিভঁৰালটোও গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছিল । কিন্তু গুৱাহাটীত পুনৰ স্থাপন কৰা নহ'ল । মোৰ সেই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালতে নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় পুথিভঁৰালটো স্থাপন কৰা হ'ল ।’’
মন্ত্ৰী মহন্তই লগতে কয়, ‘‘তেনে সময়তে পুথিভঁৰাল কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক লগ পাই তেখেতসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ । বিশেষকৈ চৰকাৰী গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ পুথিভঁৰালী আৰু সহায়কৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা দৰমহা ৯০০ আৰু ৫৫০ টকাৰ পৰা ক্ৰমে ৯,০০০ টকা আৰু ১২,০০০ টকা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ । তদুপৰি, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, দৰমহা বৃদ্ধি, গ্ৰন্থৰ যোগানকে ধৰি এতিয়াও তেখেতসকলৰ বহুকেইটা সমস্যা আছে, সেইবোৰৰ বিষয়ে অৱগত হৈছোঁ । যিহেতু মই বৰ্তমান সেই বিভাগৰ দায়িত্বত নাই, সেয়ে এই বিষয়টো বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অৱগত কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা য'ত দূৰ সম্ভৱ সমস্যাসমূহ নিৰাময়ৰ চেষ্টা কৰিম ।’’
লগতে পঢ়ক: কিয় আত্মহননৰ পথ বাচি ল'লে বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষ বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে ? স্তম্ভিত সকলো