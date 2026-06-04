চাহ বিক্ৰীত অভিলেখ : ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ চিটিচি চাহ ১,১০৩ টকা দৰত বিক্ৰী

চাহ বিক্ৰীত অভিলেখ : ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ চিটিচি চাহ ১,১০৩ টকা দৰত বিক্ৰী
গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই চাহ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্রত অভিলেখ গঢ়ি আহিছে ।
Published : June 4, 2026 at 9:06 PM IST
গুৱাহাটী: গুণগত চাহৰ উচিত মূল্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্রত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই(জিটিএচি) ইতিহাস সৃষ্টি কৰি আহিছে । গুণগত চাহৰ বাবে প্ৰিমিয়াৰ বজাৰ হিচাপে নিজৰ স্থান পুনৰ দৃঢ় কৰি তুলিছে আৰু ব্যতিক্ৰমী মূল্য উপলব্ধিয়ে উৎকৃষ্টতাৰ ওপৰত ধাৰাবাহিকভাৱে মনোনিৱেশ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতকাৰীসকলক পুৰস্কৃত কৰি আহিছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই ।
শেহতীয়াকৈ ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ চিটিচি চাহপাত(Bopsm Deckiajuli) প্ৰতি কেজি ১,১০৩ টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে । বিক্ৰীৰ পৰিমাণ হৈছে ৫৬০ কেজি অৰ্থাৎ ২০ বেগ ।
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চাহ নিলাম ক্ৰেতা সংস্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীনেশ বিহানীয়ে কয়, ‘‘ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ চিটিচি পাতৰ এটা প্ৰিমিয়াম লাইন প্ৰতি কেজিত আকৰ্ষণীয় ১,১০৩ টকাত বিক্ৰী হোৱাত আন এক মাইলৰ খুঁটি । গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই চাহ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্রত অভিলেখ গঢ়ি আহিছে । ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাৰে আন এটা লাইনে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৯৭৩ টকা দৰ লাভ কৰে । যিয়ে গুণগত মানৰ ক্ষেত্রত ক্ৰেতাৰ প্ৰবল আস্থাক আলোকপাত কৰে ।’’
বিহানীয়ে লগতে কয়, ‘‘পেৰী এগ্ৰ’ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডৰ মালিকানাধীন ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাই ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰিমিয়াম চাহ উৎপাদনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে । বছৰ বছৰ ধৰি কোম্পানীটোৱে গুণগত মানৰ ওপৰত স্থায়ীভাৱে গুৰুত্ব দিয়াটোৱে এতিয়া স্পষ্ট ফলাফল দিছে ৷ নিলামৰ মূল্যই তেওঁলোকৰ দলৰ নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।’’
সপ্তাহটোৰ আন এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘চটাই চাহ বাগিচাৰ চাহ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৮৮৯ টকা দৰত বিক্ৰী হয় । বিক্ৰীৰ পৰিমাণ আছিল দহ পেকেট অৰ্থাৎ ৩১০ কেজি । যিয়ে বাগিচাখনৰ বাবে এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড কৰা সৰ্বোচ্চ মূল্য হিচাপে চিহ্নিত কৰে । আনহাতে ২৩ নং বিক্ৰীৰ সময়ত ৬৫ হাজাৰ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক চাহ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৪০০ টকাৰ ওপৰত বিক্ৰী হৈছিল । যিয়ে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্থাপিত গুণগত মানৰ বাবে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা উভয়ৰে প্ৰবল প্ৰশংসাৰ ইংগিত দিয়ে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসম চৰকাৰৰ পৰাও চাহ উদ্যোগটোৱে এক উত্থান লাভ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ অৰ্থডক্স চাহ উৎপাদকসকলৰ বাবে প্ৰতি কেজিত ১৫ টকা ৰাজসাহায্য ঘোষণা কৰি এই ছেগমেণ্টৰ অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে । বৰ্তমান চিটিচি চাহৰ বাবে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম নিলাম কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ এতিয়া অৰ্থডক্স চাহৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ অংশ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইয়াৰ ফলত অধিক ৰপ্তানি ক্ৰেতা আকৰ্ষিত হ’ব আৰু যাৰ ফলত নিলামৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ ৰপ্তানি সম্ভৱ হ’ব । গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰই গুণগত চাহৰ বাবে বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে নিজৰ সুনাম শক্তিশালী কৰি আহিছে । যাৰ ফলত উৎপাদক, ক্ৰেতা আৰু বিশাল চাহ উদ্যোগটো উপকৃত হৈছে ।’’
লগতে পঢ়ক: ৰিয়েল ইষ্টেট খণ্ডত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ: নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ মূল্য ২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি