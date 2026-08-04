নগাঁৱৰ কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টৰ চিআৰপিএফ কেম্পত তিনি জোৱানৰ মৃত্যু
নগাঁৱৰ কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টৰ চিআৰপিএফ কেম্পত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ এজন জোৱানে গুলীয়ালে সতীৰ্থ দুই জোৱানক ৷ গুলীওৱাৰ পাছত আত্মহত্যা জোৱানজনৰ ৷
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
Published : August 4, 2026 at 11:09 AM IST
- নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৷
- ই টিভি ভাৰতৰ হাতত আহি পৰা তথ্য মতে, জিলাখনৰ কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টত থকা চিআৰপিএফৰ শিবিৰ এটাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
- জানিব পৰা মতে, কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ এজন জোৱানে নিজৰ ছাৰ্ভিচ মাৰনাস্ত্ৰৰে সতীৰ্থ দুই জোৱানক গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷
- এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে অভিযুক্ত জোৱানজনে নিজকেও গুলীয়ায় ৷
- এই ঘটনাত নিহতসকল হৈছে ৰামন সিং যাদৱ, বল্লানী প্ৰেমাবৰম আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাঘাল । গুলীচালনাত গোবিন্দ শ্ৰীপাল নামৰ আন এজন এছ আই আহত হয় ।
সবিশেষ তথ্যৰ অপেক্ষাত ...