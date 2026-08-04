ETV Bharat / state

নগাঁৱৰ কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টৰ চিআৰপিএফ কেম্পত তিনি জোৱানৰ মৃত্যু

নগাঁৱৰ কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টৰ চিআৰপিএফ কেম্পত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ এজন জোৱানে গুলীয়ালে সতীৰ্থ দুই জোৱানক ৷ গুলীওৱাৰ পাছত আত্মহত্যা জোৱানজনৰ ৷

CRPF personnel were killed and one was critically injured in an internal camp clash at Katimari Grant in Nagaon
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 11:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
  • নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৷
  • ই টিভি ভাৰতৰ হাতত আহি পৰা তথ্য মতে, জিলাখনৰ কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টত থকা চিআৰপিএফৰ শিবিৰ এটাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
  • জানিব পৰা মতে, কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ এজন জোৱানে নিজৰ ছাৰ্ভিচ মাৰনাস্ত্ৰৰে সতীৰ্থ দুই জোৱানক গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷
  • এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে অভিযুক্ত জোৱানজনে নিজকেও গুলীয়ায় ৷
  • এই ঘটনাত নিহতসকল হৈছে ৰামন সিং যাদৱ, বল্লানী প্ৰেমাবৰম আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ বাঘাল । গুলীচালনাত গোবিন্দ শ্ৰীপাল নামৰ আন এজন এছ আই আহত হয় ।

সবিশেষ তথ্যৰ অপেক্ষাত ...

TAGGED:

কাটিমাৰি গ্ৰাণ্টৰ চিআৰপিএফ কেম্প
জোৱানে গুলীয়ালে সতীৰ্থ
জোৱানৰ মাজত গুলীচালনা
ই টিভি ভাৰত অসম
NAGAON CRPF JAWAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.