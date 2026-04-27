পানীখিনি পালে আমি ভগৱানক পোৱাৰ নিচিনা হ'ব: খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ মহানগৰীৰ বাসিন্দাৰ
মহানগৰীৰ এক বিশেষ অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে যদিও মূল সমস্যাটো হৈছে পানীৰ সমস্যা । প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি তেওঁলোক পানীৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দি আছে।
Published : April 27, 2026 at 7:16 PM IST
গুৱাহাটী : পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ । হয়, পানী নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ । জীয়াই থকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাত্যহিক জীৱন-যাপনলৈকে পানীয়েই হৈছে মূল উপজীব্য । কিন্তু এই পানীয়েই আকৌ কেতিয়াবা প্ৰাণনাশৰো ভাবুকি হৈ পৰে, বিশেষকৈ এইখন মহানগৰীত । গুৱাহাটী মহানগৰীত এফালে কৃত্ৰিম বানত ককবকাই থাকিবলগা হয় মহানাগৰিকে, আনফালে আকৌ এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা অৱস্থাও হয় । গুৱাহাটী মহানগৰীত পানীৰ বাবে এই দুই ভিন্ন ছবিয়ে এবাৰলৈ হ'লেও আপোনাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব আমি কোনখন স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ বাসিন্দা ।
এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা মহানগৰীৰ এইসকল বাসিন্দাৰ
অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, জয়ানগৰ আদি বিভিন্ন অঞ্চল এজাক বৰষুণতে পানীৰ তলত ডুব যায় । ইয়াৰ বিপৰীতে এনে বহু অঞ্চল আছে য'ত বাস কৰা বাসিন্দাসকলে এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয় । ইয়াৰ উপৰি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা নক'লোৱেই যেনিবা । বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় । চৰকাৰী আঁচনিৰ পানী লাভৰ পৰা বঞ্চিত এওঁলোক । আনহাতে, ২০০-৩০০ টকাৰে দুই-তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে পানী ক্ৰয় কৰাৰো ক্ষমতা নাথাকে বহুতৰে । তাৰ মাজতে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰৰ বহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাই ।
এই প্ৰতিবেদনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰৰ মাজমজিয়াৰ এটা অঞ্চলৰ পানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে দাঙি ধৰিব বিচৰা হৈছে । অঞ্চলটো হৈছে কালাপাহাৰৰ নীলাচল নগৰ ।
বুমেৰাং চৰকাৰৰ পানী যোগান আঁচনি
মহানগৰবাসীক খোৱাপানী যোগানৰ বাবে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও আজিও মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈ আছে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কালাপাহাৰৰ নীলাচল নগৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে তীব্ৰ খোৱাপানীৰ সংকটৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । এটুপি পানীৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । পানী ক্ৰয় কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কোনো বিকল্প নাই ।
২০ বছৰে পানীৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত নীলাচল নগৰৰ ৰাইজ
বিগত ২০ বছৰৰ পৰা এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছে । বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন-নিবেদন জনাই আহিছে যদিও আজিলৈ এই সমস্যাৰ কোনো সমাধান হোৱা নাই । জাইকাৰ পানীৰ পাইপ বহুৱাইছিল যদিও চাইকেল ফেক্টৰী-লালগণেশ সংযোগী উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত পাইপবোৰ উঠাই দিয়া হয় । সেয়েহে জাইকাৰ পানী পোৱাৰ আশা কৰা নাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে । আনহাতে, প্ৰতিমাহে ৩-৪ হাজাৰ টকা পানী ক্ৰয়ৰ নামত খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । কিন্তু সকলোৰে বাবে ইমান পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।
স্থানীয় বাসিন্দাৰ ক্ষোভ
অঞ্চলটোৰ পানীৰ সমস্যাক লৈ অতি ক্ষোভেৰে নিজৰ দুৰ্দশাৰ কথা ব্যক্ত কৰে স্থানীয় মহিলাসকলে । ইটিভি ভাৰতৰ আগত অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে কয়, "আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে যদিও মূল সমস্যাটো হৈছে পানীৰ সমস্যা । পানীখিনি পালে আমি ভগৱানক পোৱাৰ নিচিনা হ'ব । কিয়নো আমি বিগত ২০ বছৰ ধৰি পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ । পানী ক্ৰয় কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ।"
বৰ্ধিত মূল্যত পানী ক্ৰয় কৰিবলগা হোৱা বাবে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে কয়, "আগতে ৭০০ লিটাৰ পানী যদি ২০০ টকাত পাইছিলোঁ, এতিয়া উৰণ সেতুৰ কাম চলি থকাৰ বাবে ২৫০-৩০০ টকাত পানী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে । ২০২৪ চনতে জাইকাত আবেদন কৰিছোঁ যদিও এতিয়ালৈ সংযোগ পোৱা নাই । কাৰণ উৰণ সেতুখন বনোৱাৰ বাবে জাইকাৰ পাইপবোৰ উঠাই দিছে । উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কেতিয়া জাইকাৰ পাইপ বহুৱাই পানীৰ সংযোগ দিব সেয়া কোনেও নাজানে ।"
ওখ ওখ অট্টালিকাবোৰেও বিপদ মাতিছে এইসকল সাধাৰণ বাসিন্দাৰ জীৱন-ধাৰণ ব্যৱস্থালৈ
ইফালে মহানগৰীত পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে বহুমহলীয়া অট্টালিকাৰ সংখ্যা । কোনো পৰিকল্পনা অবিহনে নিৰ্মাণ হৈ আছে এনেধৰণৰ অভিজাত অট্টালিকাবোৰ । আনহাতে, এই ওখ ওখ অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত তাত 'ডীপ ব'ৰিঙ'ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰ তললৈ নামি গৈছে । ফলত পূৰ্বতে যিসকল লোকৰ কুঁৱা, দমকল বা অগভীৰ ব'ৰিং আছিল তেওঁলোকৰ পানীৰ অভাৱ ঘটিছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় মহিলাসকলে কয়, "পূৰ্বতে এই অঞ্চলত দমকল, ব'ৰিং আছিল যদিও জলস্তৰ শুকাই যোৱাৰ ফলত দমকল, ব'ৰিংবোৰ শুকাই গৈছে । ফলত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ পানী ক্ৰয় কৰাৰ বাহিৰে পানীৰ বিকল্প কোনো ব্যৱস্থা নাই । যাৰ ফলত সমস্য়াবোৰ অধিক গভীৰ হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ নিম্ন আয়ৰ পৰিয়ালসমূহ এই সমস্যাৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হৈছে ।"
এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত থাকে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল
প্ৰতিদিনে পানী কিনি ব্যৱহাৰ কৰাটো এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে একপ্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । ফলত উপায়হীন অৱস্থাত তেওঁলোকে দুখ-কষ্ট সহ্য কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে । এজাক বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগা হয় তেওঁলোকে । কাৰণ বৰষুণ দিলেই তেওঁলোকে বৰষুণৰ পানী ধৰি সঞ্চয় কৰি ৰাখে আৰু দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰে । সেয়েহে অঞ্চলবাসীৰ পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কালাপাহাৰৰ নীলাচল নগৰৰ বাসিন্দাসকলে সংশ্লিষ্ট জল ব'ৰ্ড কৰ্তৃপক্ষক তৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আবেদন
উল্লেখ্য যে মহানগৰীত পানীৰ সমস্যা বহু দিন আগৰে এক ডাঙৰ সমস্যা । এফালে কৃত্ৰিম বান, আনফালে খোৱাপানীৰ নাটনি । কিন্তু চৰকাৰ, মহানগৰীৰ স্থানীয় প্ৰশাসন বা সংশ্লিষ্ট আন আন কৰ্তৃপক্ষই এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । এয়া কেৱল নীলাচল নগৰৰ বাসিন্দাসকলৰে সমস্যা নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্তৰ্গত এনে আৰু বহু অঞ্চল আছে যাৰ বাসিন্দাসকলে এটুপি পানীৰ বাবে এভাৰেষ্টত আৰোহণৰ দৰে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় । সেয়ে নীলাচল নগৰৰ বাসিন্দাসকলে পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে ।