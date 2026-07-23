ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমনত পুনৰ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া : জেৰাৰ বাবে হাজিৰ

ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমনত পুনৰ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া : জেৰাৰ বাবে হাজিৰ
ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমনত উপস্থিত হৈছে পৱন খেড়া । অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই তলব কৰাৰ বাবেই বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী উপস্থিত হয় ।
Published : July 23, 2026 at 12:18 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া । ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গোচৰত পুনৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হ’বলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিল পৱন খেড়া । ইয়াৰ পূৰ্বে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কেইবাবাৰো পৱন খেড়াক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল যদিও হাজিৰ হোৱা নাছিল । দলীয় কাৰ্যসূচী আৰু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে হাজিৰ হোৱা নাছিল ।
অৱশ্যে পূৰ্বেও পৱন খেড়াক ক্রাইম ব্রাঞ্চত জেৰা কৰা হৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চত পৱন খেড়া জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব । গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰত দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে পৱন খেড়াক আদৰণি জনাই সংগ দিয়ে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পৱন খেড়াই কয়, "ক্রাইম ব্রাঞ্চে মাতিছে বাবে মই আহিছো । আগতে মাতিছিল যদিও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আহিব পৰা নাছিলো । মই আবেদন জনাইছিলো আৰু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল । গোচৰ সম্পৰ্কত মই একো নকওঁ । যি ক'ব লাগে তাতে কম । অসম মোক ভাল লাগে আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ মই ভালপাওঁ । অভিযোগ সন্দৰ্ভত মই যি ক'ব লাগে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত কম ।"
#WATCH | Guwahati, Assam: Congress MP Pawan Khera says, "... The protest is not only happening in Delhi, but it is also happening all over the country. In Guwahati also, our Congress workers have strongly carried out this protest and demonstration. Why shouldn't it be political?… pic.twitter.com/mPY1jZX1ZT— ANI (@ANI) July 23, 2026
লক্ষণীয় বিষয় যে মে' মাহত পানবজাৰৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত পৱন খেড়া প্ৰায় ১২ ঘণ্টা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল । পুনৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হয় ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে ৫ এপ্ৰিলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এনে অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।
এই এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লী পৰ্যন্ত অভিযান চলাই যদিও গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হৈছিল । ইয়াৰ পাছত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক ৭ দিনৰ বাবে চৰ্ত সাক্ষেপে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এনে জামিনৰ নিৰ্দেশনাত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বাবে অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় ।
গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক প্ৰদান কৰা তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰ্ত সাক্ষেপ জামিনৰ নিৰ্দেশনাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে । ইয়াৰ পাছতে পৱন খেড়াই এনে স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । কিন্তু শুনানিৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰি তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এই নিৰ্দেশৰ পাছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন নাকচ কৰাত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হয় । অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল ।