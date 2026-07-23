ETV Bharat / state

ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমনত পুনৰ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া : জেৰাৰ বাবে হাজিৰ

ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চমনত উপস্থিত হৈছে পৱন খেড়া । অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই তলব কৰাৰ বাবেই বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী উপস্থিত হয় ।

CONGRESS LEADER PAWAN KHERA IN GUWAHATI
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া (File Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া । ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গোচৰত পুনৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হ’বলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিল পৱন খেড়া । ইয়াৰ পূৰ্বে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কেইবাবাৰো পৱন খেড়াক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল যদিও হাজিৰ হোৱা নাছিল । দলীয় কাৰ্যসূচী আৰু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে হাজিৰ হোৱা নাছিল ।

অৱশ্যে পূৰ্বেও পৱন খেড়াক ক্রাইম ব্রাঞ্চত জেৰা কৰা হৈছিল । বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ক্রাইম ব্রাঞ্চত পৱন খেড়া জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব । গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰত দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে পৱন খেড়াক আদৰণি জনাই সংগ দিয়ে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পৱন খেড়াই কয়, "ক্রাইম ব্রাঞ্চে মাতিছে বাবে মই আহিছো । আগতে মাতিছিল যদিও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আহিব পৰা নাছিলো । মই আবেদন জনাইছিলো আৰু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল । গোচৰ সম্পৰ্কত মই একো নকওঁ । যি ক'ব লাগে তাতে কম । অসম মোক ভাল লাগে আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ মই ভালপাওঁ । অভিযোগ সন্দৰ্ভত মই যি ক'ব লাগে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত কম ।"

লক্ষণীয় বিষয় যে মে' মাহত পানবজাৰৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত পৱন খেড়া প্ৰায় ১২ ঘণ্টা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল । পুনৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হয় ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে ৫ এপ্ৰিলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এনে অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।

এই এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লী পৰ্যন্ত অভিযান চলাই যদিও গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হৈছিল । ইয়াৰ পাছত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক ৭ দিনৰ বাবে চৰ্ত সাক্ষেপে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এনে জামিনৰ নিৰ্দেশনাত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বাবে অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় ।

গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক প্ৰদান কৰা তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰ্ত সাক্ষেপ জামিনৰ নিৰ্দেশনাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে । ইয়াৰ পাছতে পৱন খেড়াই এনে স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । কিন্তু শুনানিৰ‌ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰি তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

CONGRESS LEADER PAWAN KHERA IN GUWAHATI
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া (File Photo - ANI)

এই নিৰ্দেশৰ পাছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন নাকচ কৰাত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হয় । অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : পৱন খেড়‍াৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি সম্পন্ন : ৰ‍ায়দান সংৰক্ষিত ন্যায়ালয়ৰ, বুধবাৰে ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা

লগতে পঢ়ক : ১০ ঘণ্টাৰো অধিক সময় জেৰাৰ সন্মুখীন পৱন খেড়া, বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ খেড়া হাজিৰ হ'ব লাগিব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত

TAGGED:

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া
ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ গোচৰ
পানবজাৰৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ
PAWAN KHERA IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.