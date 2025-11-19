নৈসৰ্গিক শোভা দৰ্শন কৰি আপ্লুত স্পীনৰ যাদুকৰ অনিল কুম্বলে
উমা ছেত্ৰীক অভিনন্দন অনিল কুম্বলেৰ । ৰিয়ান পৰাগক লৈ আশাবাদী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ।
Published : November 19, 2025 at 2:59 PM IST
কাজিৰঙা : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি অভিভূত একালৰ সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ,স্পীনৰ যাদুকৰ অনিল কুম্বলে ৷ পত্নীসহ মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি কুম্বলেই অসমৰ প্ৰতিভাশালী ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ আৰু উমা ছেত্ৰী সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন সুদক্ষ স্পীনাৰগৰাকী ৷
কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী কৰে ৷ জীপ ছাফাৰীৰে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ নৈসৰ্গিক শোভা দৰ্শন কৰি আনন্দ লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰি কুম্বলে কয়,“উদ্যানখন বৰ মৰম লগা ৷ যথেষ্টখিনি চাবলৈ পাইছো ৷ হলক গিবন চাবলৈ পালো, গঁড়, বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষী চালো ৷ বহুত ভাল লাগিল ৷” ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ শলাগ লৈ তেওঁ কয়, “ইয়াত মহিলা সুৰক্ষাকৰ্মী দেখিছো ৷ তেওঁলোকক দেখি ভাল লাগিছে ৷ বহুত সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা ৷”
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই কুম্বলেই কয়,"ভাৰতৰ সৌন্দৰ্য সকলোতে বিৰাজমান ৷ কাজিৰঙালৈ আহক আৰু সকলোৱে বন্যজীৱ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ আনন্দ উপভোগ কৰক ৷"
মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি যোৱা বুলি জানিব পাৰি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি কুম্বলেই কয়, "ভাৰত তথা অসমত প্ৰতিভা আছে ৷" অসমলৈ বহু পূৰ্বেই খেলিবলৈ অহা বুলি প্ৰকাশ কৰি ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে তেতিয়া খেলি যোৱা ঠাইটুকুৰা বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে সেয়া চাবলৈও উৎসুক বুলি কয় ৷
ইপিনে, ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সদস্য় উমা ছেত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে অনিল কুম্বলেই । প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৰিয়ান পৰাগ সন্দৰ্ভত কয়, "ভাৰতৰ হৈ ৰিয়ানে দুই এখন মেচ খেলিছে ৷ আই পি এলতো দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটতো ভাল কাম কৰি আছে ৷
প্ৰতিভা থাকিলে নিশ্চয় ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ পাব ৷" উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ কাজিৰঙালৈ অহা কুম্বলেই মঙলবাৰে কাজিৰঙা দৰ্শন কৰি আহি বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত থকা ইক’ শ্ব’প আৰু তাঁতশাল প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷