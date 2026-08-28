ETV Bharat / state

কুকুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহ : দুষ্টচক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ ২৯ টা, আটক ৪ সৰবৰাহকাৰী

দেৰগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলঙত দুটা পৃথক অভিযানত উদ্ধাৰ ২৯ টা কুকুৰ । বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুষ্টচক্ৰই ।

dog smuggling
গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙত সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা ২৯ টা কুকুৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ পৰা বা ৰাজ্যৰ মাজেৰে বিভিন্ন জন্তুৰ চোৰাং সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । সময়ে সময়ে অভিযানত গৰু, ম'হৰ চোৰাং চক্ৰ উৎখাত হৈছে । ইফালে অসমৰ পৰা একাংশ দুষ্টচক্ৰই কুকুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহো অব্যাহত ৰাখিছে । বিশেষকৈ নাগালেণ্ডলৈ কুকুৰবোৰ সৰবৰাহ কৰা হয় । তেনে চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত চলোৱা দুটা পৃথক অভিযানত ২৯ টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ধনশিৰিৰ পৰা ২৯ টা কুকুৰ জব্দ কৰাৰ লগতে ৪ সৰবৰাহকাৰীকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । উদ্ধাৰ হোৱা কুকুৰবোৰক চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ বাবে জিৰাও (JIRAW)-ৰ ডগ মিট ট্ৰেড ৰিহেবিলিটেশ্বন ইউনিটলৈ (Dog Meat Trade Rehabilitation Unit) প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

dog smuggling
দুষ্টচক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ ২৯ টা কুকুৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে ২৪ আগষ্টত পশুপ্ৰেমী মুন গগৈৰ পৰা লাভ কৰা জৰুৰী খবৰৰ ভিত্তিত কাৰ্বি আংলঙৰ ধনশিৰিত অভিযান চলোৱা হৈছিল । য'ত আৰক্ষীয়ে ১৫ টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰে । অৱশ্যে তাৰ ভিতৰত এটাৰ ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে । আৰক্ষী আৰু পশু চিকিৎসকৰ উপস্থিতিত জেবিএফয়ে (Just be Friendly) বাকী ১৪ টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰে ।

ইয়াৰ পিছত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়েও আন এক অভিযানত ১৭ টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰে । তাৰ ভিতৰত দুটা কুকুৰ স্থানীয় ব্যক্তি আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব লয় । বাকী ১৫ টা কুকুৰ জন্তু সুৰক্ষা আৰু কল্যাণৰ বাবে কাম কৰা সংগঠন জেবিএফয়ে উদ্ধাৰ কৰি জিৰাওলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

29 dogs rescued in Golaghat and Karbi Anglong
জেবিএফৰ চিকিৎসকৰ দলে উদ্ধাৰ কৰা কুকুৰৰ চিকিৎসা কৰাৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat)

জানিব পৰা মতে উদ্ধাৰৰ সময়ত কুকুৰবোৰৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় আছিল । মুখ আৰু ভৰি বান্ধি বস্তাত ভৰাই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰখাৰ ফলত বহু কেইটা কুকুৰৰ ভয়, ক্লান্তি আৰু শাৰীৰিক দুৰ্বলতা দেখা গৈছিল । ২৬ আগষ্টত জিৰাওত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে পশু চিকিৎসকৰ দলে কুকুৰবোৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে । প্ৰয়োজন অনুসৰি চিকিৎসা, পুষ্টিকৰ খাদ্য, টিকাকৰণ, কৃমিনাশক আৰু অন্যান্য যত্ন লোৱা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত জেবিএফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা কাৰ্যবাহী ন্যাসৰক্ষী ডাঃ শশাংক শেখৰ দত্তই কয়, "বিগত বৰ্ষৰ আগষ্টত দেৰগাঁৱৰ পৰা ২১ টা কুকুৰ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । এইবাৰ ২৯ টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

29 dogs rescued in Golaghat and Karbi Anglong
জেবিএফৰ চিকিৎসকৰ দলে উদ্ধাৰ কৰা কুকুৰৰ চিকিৎসা কৰাৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat)

সৰবৰাহকাৰীসকলে কুকুৰবোৰৰ মুখ বান্ধি বস্তাত ভৰাই সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । মুখ বান্ধি বস্তাত ভৰাই ৰখাৰ ফলত কুকুৰবোৰ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে । উদ্ধাৰ হোৱা কুকুৰবোৰ নগাঁও, বোকাখাত, কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, গোলাঘাটৰ পৰা সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই নিষ্ঠুৰতা বন্ধ কৰিবলৈ আমি আমাৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি সকলো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ । কিন্তু এই কাম আমি অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ ।" উদ্ধাৰ কৰা কুকুৰবোৰৰ চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে কুকুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ ঘটনা অসমত নতুন নহয় । পূৰ্বেও আৰক্ষী তথা পশুপ্ৰেমী সংগঠনৰ অভিযানত এনেদৰে দুষ্টচক্ৰৰ কবলৰ পৰা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । নাগালেণ্ডৰ দৰে বহিঃৰাজ্যলৈ একাংশ দুষ্টচক্ৰই এই কুকুৰবোৰ প্ৰেৰণ কৰে । য'ত কুকুৰৰ মাংসৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে । বহু সময়ত মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ লোভত পদপথৰ কুকুৰ ধৰি দুষ্টচক্ৰই বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰে । এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃতি তথা পশুপ্ৰেমী সংগঠনবোৰেও মাত মাতি আহিছে । কিন্তু এনে কাৰ্য বন্ধ নোহোৱাত পুনৰ এবাৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

সৰবৰাহৰ বাবে অনা ৫৫ টাকৈ গো-ধন জব্দ, চাৰিজনক কৰায়ত্ত

TAGGED:

কুকুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহ
ইটিভি ভাৰত অসম
JBF
JIRAW
DOG SMUGGLING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.