অসম পুলিচক অৰুণাচলী পুলিচে তিনিবাৰ খেদিছে: বিহালীকাণ্ডক স্মৰণ বাঁওদলৰ
আজিও অসমৰ মাটিত অৰুণাচলীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত । ১২ বছৰেও কিয় ধৰা নপৰিল ১৫ জন হত্যাকাৰী ? বিহালীত কৃষক মহাসভাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : January 30, 2026 at 9:56 AM IST
বিশ্বনাথ : "অৰুণাচলৰ একাংশ দুৰ্বৃত্তই আমাৰ ১৫ জনকৈ মানুহক হত্যা কৰিলে । ১৫ জনকৈ মানুহক হত্যা কৰাৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে । ইয়ালৈ মোদী আহি ক'লে আমি অসমৰ সীমা সুৰক্ষা কৰিম । বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে, কিন্তু কামত একো নাই । এইখন চৰকাৰ তেনেকুৱাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় ।" এয়া চি পি আই (এম-এল)ৰ ৰাজ্যিক সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ নেতা বিবেক দাসৰ ভাষ্য । বিহালীৰ চাউলধোৱা হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্মৰণ কৰি এনেদৰে কয় বাওঁপন্থী নেতাজনে ।
আনহাতে, অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰি বিবেক দাসে কয়, "এইখন চৰকাৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, শুনিবলৈ মিঠা, যেন আকাশৰ জোনটো নমাই আনিব, কিন্তু বাস্তৱত একোৱেই নাই । যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে দক্ষ বুলি কয় আৰু বহুতে ভাবে যে তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰং মানুহ । কিহৰ ষ্ট্ৰং আপুনি । আমি যি ১০ হাজাৰ বিঘা মাটি অৰুণাচলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি মাটি পুনৰ অৰুণাচলে লৈ গ'ল । আপোনাৰ পুলিচে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে । তিনিবাৰ খেদিছে, অসম পুলিচক অৰুণাচলী পুলিচে তিনিবাৰ খেদিছে ।"
বিহালীৰ অৰুণাচল-অসম সীমান্তৰ ইতিহাসৰ সেই কলংকিত আৰু চৰম নিষ্ঠুৰতাৰ সাক্ষী হৈ ৰোৱা চাউলধোৱা হত্যাকাণ্ডৰ ১২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । আজিও সেই কালৰাত্ৰিৰ বিভীষিকা সুঁৱৰিলে বিহালীৰ সীমান্তবাসীৰ চকুৰ আগত ভাহি আহে এক বীভৎস দৃশ্য আৰু বুকুত বাজি উঠে নিৰীহৰ কৰুণ আৰ্তনাদ ।
২০১৪ চনৰ ২৯ জানুৱাৰীৰ দিনটোতেই অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ এটা বৃহৎ দলে বৰ্বৰতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি বিহালী অভয়াৰণ্যৰ চাউলধোৱাত চলাইছিল এক নৰসংহাৰ । এই ঘটনাত ১৫ জনকৈ থলগিৰি অসমীয়াক গুলীয়াই আৰু চোকা দাৰে ঘপিয়াই পৈশাচিকভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । নিজৰ ওপজা মাটিৰ অধিকাৰ বিচাৰি আৰু সীমান্তৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা সেই নিৰীহ লোকসকলৰ দেহাংশ সেইদিনা চাউলধোৱাৰ হাবিৰ মাজত ক্ষত-বিক্ষত হৈ পৰি আছিল ।
কাৰোবাৰ যদি মূৰটো দেহৰ পৰা পৃথক হৈছিল, কাৰোবাৰ আকৌ বুকু বিদাৰি পাৰ হৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ বুলেট । সেই শোকাৱহ দিনটোৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত থকা চাউলধোৱাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহৰ চকুলো মচাৰ আহৰি নহ’ল চৰকাৰৰ । বিপৰীতে, সেই স্মৃতিকাতৰ দিনটোতে বিশ্বনাথত প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল বিহালী কৃষক মহাসভা, ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতি আৰু চিপিআই (এম-এল) দল ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অত্যন্ত ক্ষোভেৰে প্ৰকাশ কৰে যে সেই সময়ৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পাছত জনসাধাৰণৰ তীব্ৰ হেঁচাত তৎকালীন চৰকাৰে সীমান্তৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৬ টা বি অ’ পি (BOP) শিবিৰ স্থাপনৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেয়া আজি এটা যুগৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ নহ’ল । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মাত্ৰ ৩ টা শিবিৰৰ কাম আধৰুৱাকৈ কৰাৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত বাকী ৩ টা শিবিৰৰ কাম-কাগজ কলমতেই সীমাবদ্ধ থাকিল ।
ইয়াৰ উপৰি আটাইতকৈ লজ্জাজনক বিষয়টো হ’ল যে যি ১০ হাজাৰ বিঘাতকৈ অধিক বনাঞ্চলৰ ভূমি এসময়ত কৃষকৰ সংগ্ৰামৰ ফলত অৰুণাচলী আগ্ৰাসনৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছিল, বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সেই মাটি পুনৰ অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই নিজৰ দখললৈ লৈ গৈছে ।
চি পি আই (এম-এল)ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিবেক দাসে চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়, "হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু সুৰক্ষা বাহিনী থকাৰ পাছতো যদি নিজৰ ৰাজ্যৰ মাটি সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে, তেন্তে এইখন চৰকাৰৰ অস্তিত্ব ক’ত ?"
তেওঁ আক্ষেপেৰে কয়, "সিদিনা ১৫ জন লোকক হত্যা কৰা দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰিবলৈ ১২ বছৰৰ দৰে এক সুদীৰ্ঘ সময়ৰ প্ৰয়োজন হোৱাটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কিমান উদাসীন ।"
মনেশ্বৰ বৰ্মন, মনেশ্বৰ মুণ্ডা, হিমাল চুব্বা, মন বাহাদুৰ খৰ্কা, চিৰিধৰ মুণ্ডা, লাচু মাৰ্ডি, সুৰেন ক্ৰামছা, চন্দ্ৰ ভক্তা, বিখয় টেৰণ, বুঢ়া টেৰণ, ৰূপচান্দ মুণ্ডা, প্ৰকাশ চুব্বা, খৰ্ক বাহাদুৰ চুব্বা, ওম বাহাদুৰ চুব্বা আৰু মংগল মুণ্ডা এই ১৫ গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগ যেন আজি মূল্যহীন হৈ পৰিছে ।
নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "খিলঞ্জীয়াক মাটি দিয়াৰ যি ফোঁপোলা প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিছিল, সেয়া এতিয়া ধোঁৱাচাঙত উঠিছে আৰু অৰুণাচলী আৰক্ষীয়ে নিজৰ মাটিতে অসম আৰক্ষীক বাৰে বাৰে অপমান কৰি খেদি পঠোৱা ঘটনাটোৱে অসমবাসীৰ আত্মসন্মানত আঘাত হানিছে ।"
বৃহস্পতিবাৰে বিহালী সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংগঠনকেইটাই শীঘ্ৰেই বেদখলমুক্ত সীমান্ত আৰু হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায়, নহ’লে আগন্তুক দিনত এই সংগ্ৰাম অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ।