ব্যৱসায়ীক ধনদাবী ! বিপদ বাঢ়িছে বিৰোধী বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ

ব্যৱসায়ীক ধনদাবী ! বিপদ বাঢ়িছে বিৰোধী বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ
আকৌ চৰ্চালৈ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ভাইৰেল অডিঅ' ! ফৰেনচিকলৈ ফোন ৰেকৰ্ড প্ৰেৰণ অসম বিধানসভাৰ নীতি-নিৰ্দেশনা কমিটীৰ ৷
Published : November 25, 2025 at 1:15 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসৰ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ বিধায়কৰ ছিণ্ডিকেটৰে জড়িত বিতৰ্কিত ফোন ৰেকৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ অসম বিধানসভাৰ নীতি-নিৰ্দেশনা সমিতিৰ ৷ অসম বিধানসভাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য চিপিআইএমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বুলি অভিহিত অ’ডিঅ’ ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা হ’ব পৰীক্ষাগাৰত । তাৰ পিছতেই বিধায়কজনৰ ফোন ৰেকৰ্ড বুলি নিশ্চিত হ’লে গোচৰ তৰিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই ৷
মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন । তাৰ লগতে বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে বিৰোধীৰ চিপিআইএম দলৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ অডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং । চুপাৰী ব্যৱসায়ীক ধনদাবী কৰা ঘটনাক লৈ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ’ব পাৰে ৷ সৰভোগৰ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে অসম বিধানসভাৰ নীতি-নিৰ্দেশনা কমিটীয়ে ।
সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক তালুকদাৰে ফোনযোগে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পৰা ধন দাবী কৰা বুলি এবা ভিডিঅ’ চৰ্চা আহিছিল যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত । ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ফৰেনচিক বিজ্ঞান সঞ্চালকালয়লৈ প্রেৰণ কৰা হৈছে তালুকদাৰৰ বুলি চৰ্চিত সেই ধনদাবীৰ অডিঅ’ বাৰ্তাটো । ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ প্রতিবেদন লাভ কৰাৰ লগে লগে এই ক্ষেত্রত পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা হ’ব অসম বিধানসভাৰ তৰফৰ পৰা । সাংবাদিকক এই তথ্য সদৰী কৰিছে অসম বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সূত্রই ।
মনকৰিবলগীয়া যে, ফোনকলটো কেইমাহমান পূৰ্বে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নিৰ্বাচনৰ বাবে কেইবা লক্ষ টকাৰ দাবীৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ীলৈ ফোন কৰিছিল বুলি প্ৰচাৰ হৈছিল । উক্ত ফোনকলটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বিধায়কগৰাকীয়ে এয়া ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা দি সেয়া তেওঁৰ কণ্ঠ নহয় বুলি দাবী কৰিছিল ।
বিষয়টো বিধানসভাৰ মজিয়াতো উত্থাপন কৰিছিল শাসকীয় পক্ষৰ সদস্যই । আনকি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বামপন্থী বিধায়কগৰাকীয়ে । তেওঁৰ কন্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে সামাজিক জীৱন ত্যাগ কৰাৰ কথাও কৈছিল তেওঁ । অসম বিধানসভাই বিষয়টো নীতি-নিৰ্দেশনা কমিটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিধানসভাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কমিটীয়ে অডিঅ’টোৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে ফৰেনচিকলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ অসম বিধানসভাৰ সচিব দুলাল পেগুৱে যোৱা ২০ নৱেম্বৰত কাহিলীপাৰাস্থ ফৰেনচিক বিজ্ঞান ফৰেনচিক সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালকলৈ এক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে । পেনড্ৰাইভত সেই নিৰ্দিষ্ট অডিঅ’টো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
জৰুৰীভাৱে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন জৰুৰীভাৱে জমা দিবৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে LAEC৪৪/২০২১/২৪০ নম্বৰৰ পত্ৰখনত । ফৰেনচিকৰ এই ৰিপ'ৰ্টৰ ফলাফলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব গোচৰ ৰুজু হ’ব নে নাই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে । যদিহে অডিঅ’টো বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ গোচৰ ৰুজু হ’ব নে নাই ? যদিহে অডিঅ’টো বিধায়ক তালুকদাৰৰ বুলি নিশ্চিত হয়, তেন্তে তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বাট প্ৰশস্ত হ’ব ৷
ইফালে মঙলবাৰে অসম বিধানসভা চৌহদত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয়, "ৰিপ'ৰ্টৰ যি হয় দেখা যাব, ৯ মাহত কিয় একো কৰা নাই, মই নাজানো ৷ ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্টটো আহিবলৈ দিয়ক । মই যিসকলক পইচা বিচৰা বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব । তাৰ পিছত বিধানসভাত আহিব, এইটো কৰ্টত ৰুজু নহয় ।"