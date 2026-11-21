বহুতে নাক কোচোৱা গোবৰক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ : বিশাল সম্ভাৱনীয়তাৰ দুৱাৰ মুকলি
গোবৰ দেখিলেই সততে বহুতে নাক কোচায় । এই গৰুৰ গোবৰক এতিয়া সম্পদলৈ পৰিণত কৰিছে এজন উদ্যোগী যুৱকে ৷ জীৱন গোস্বামীৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : November 21, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 1:57 PM IST
লখিমপুৰ : অসমীয়া সমাজ জীৱনত গৰুৰ গোবৰৰ ব্যৱহাৰৰ কথা ন কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । পৰম্পৰাগতভাৱে খেতিত সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও বাঁহ-বেতৰ ঘৰৰ বেৰত মাটিৰ সৈতে মিলাই লেপ দিয়ালৈকে বহু ধৰণে গোবৰৰ ব্যৱহাৰ চলি আহিছে । পৰম্পৰাগতভাৱে এনেদৰে গোবৰৰ ব্যৱহাৰ চলি আহিছে যদিও গোবৰক লৈ বহল পৰিসৰত চিন্তা-চৰ্চা বিশেষ ধৰণে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।
শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰৰ এজন লোকে গোবৰক সম্পদলৈ পৰিণত কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ইতিমধ্যে তেওঁ হাতে কামে লাগি পৰিছে । নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো সংস্থাপন দিছে । খুলি দিছে গোবৰক লৈ এক বিশাল উদ্যোগৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ দুৱাৰ ।
লখিমপুৰৰ এই উদ্যোগী লোকজন হ’ল ৰাজীৱ ধনদিয়া । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ চৰাই মৰীয়াৰ ৰাজীৱ ধনদিয়াই গোবৰক সম্পদলৈ পৰিণত কৰি এক বিশাল উদ্যোগৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ দুৱাৰ খুলিছে ।
- ৰাজীৱ ধনদিয়াৰ কথাৰে...
গোবৰক লৈ বিশ্বমুখী যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলোৱা ৰাজীৱ ধনদিয়াৰ এনে চিন্তা কিয় মনলৈ আহিল ? তেওঁ ক’লে, ‘‘২০২৪ চনত মই এবিঘা মাটিত ৰঙালাও আৰু ডেৰকঠা মাটিত কবি খেতি কৰিছিলো । সেই খেতিত দুই ট্ৰেক্টৰ গোবৰ সাৰ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছিলো । সকলোখিনি মই নিজেই কৰিছিলো । অভাৱনীয়ভাৱে সফলতা লাভ কৰিলো । হাজাৰৰ হিচাপত ৰঙালাও হ’ল । একোটা কবি ডেৰ-দুই কেজি ওজনৰ হ’ল । সেয়াই আৰম্ভণি । তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মন মগজুত কেৱল গোবৰ সাৰৰ কথাই আহিবলৈ ল’লে ।’’
তেওঁ আৰু ক’লে, ‘‘ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি উৎপাদন কৰা শাক-পাচলিয়ে মানৱ দেহত ক্ষতি কৰে । বিপৰীতে এনেধৰণৰ জৈৱিক সাৰে শাক-পাচলিৰ উৎপাদন সুন্দৰ কৰাৰ লগতে মানৱ দেহত কোনো ক্ষতি নকৰে ।
সেয়ে কেনেকৈ গোবৰক সম্পদলৈ পৰিণত কৰি বহল পৰিসৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, তাৰ চিন্তা কৰিলো । প্ৰায় এটা বছৰ ধৰি মই এই চিন্তা কৰিয়েই পাৰ কৰিলো । অৱশেষত গোবৰক সম্পদলৈ পৰিণত কৰাৰ কৌশল মনলৈ আহিল আৰু বৰ্তমান সেই মতে কাম কৰি আছো ।’’
- গোবৰ সাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় ?
ৰাজীৱ ধনদিয়াই কয়, ‘‘গাঁওসমূহত যিসকল গো পালক আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ বাৰীত গাঁত খান্দি গোবৰ জমা কৰিবলৈ কওঁ । কেৱল গৰুৰ গোবৰেই নহয় । ছাগলীৰ গোবৰো জমা কৰিবলৈ কওঁ । সেই মতে গো-ছাগলীৰ পালকসকলে জমা কৰা গোবৰ তেওঁলোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনি শুকুৱাই বিশেষ ধৰণে গুড়ি কৰি পেকেজিং কৰো ।’’
ধনদিয়াই আৰু কয়, ‘‘কুহি গোবৰ সাৰ - নাম দি মই এই জৈৱিক সাৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছো । ৰাইজৰ সঁহাৰি বহুত পাইছো । অসমৰ ৰাজধানী মহানগৰী গুৱাহাটীৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পেকেজিং গোবৰ সাৰ বিচাৰি ফৰমাইচ আহিছে । কেৱল অসমৰে নহয় । চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আদিৰ পৰাও এই সাৰ বিচাৰি যোগাযোগ কৰিছে । মোৰ এই যাত্ৰাত ইতিমধ্যে শতাধিক লোক জড়িত হৈছে । তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে লাভাম্বিত হৈছে । আমাৰ উৎপাদিত কুহি গোবৰ সাৰ ক্ৰমে জনপ্রিয় হৈ উঠিছে ।’’
- ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা :
কুহি গোবৰ সাৰক লৈ ৰাজীৱ ধনদিয়াই এক বিস্তৃত পৰিকল্পনা কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘চাহিদা অনুসৰি গোবৰ সাৰ প্ৰস্তুত কৰি পেকেজিং কৰিবলৈ কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন ভৱিষ্যতে বহু বেছি হ’ব । সেয়ে য'ত গো-পালন অধিক তেনে ঠাইত আমি বাহৰ পাতি গোবৰ সংগ্রহ কৰিম । ধেমাজিৰ চিমেন চাপৰি, মাজুলী আদি ঠাই আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰিছো । সময়ৰ লগে লগে আমি আৰু অধিক ঠাই নিৰ্বাচন কৰিম । তেনে ঠাইত আমাৰ দল গৈ বাহৰ পাতি গোবৰ সংগ্রহ কৰাৰ লগতে ঠাইতে সাৰ উৎপাদন কৰি পেকেজিং কৰিম । তেনে কামত বহু বেছি মানুহ নিয়োগ কৰিব পৰা হ’ব ।’’
- ৰাজীৱ ধনদিয়াৰ মূল লক্ষ্য :
ৰাজীৱ ধনদিয়াই এই প্ৰসংগত কয়, ‘‘ৰাসায়নিক সাৰৰ কু-ফলৰ পৰা মানুহক বচাব লাগে । জৈৱিক সাৰৰ উৎপাদিত শাক-পাচলি উভৈনদী হোৱাটো আমি লক্ষ্য কৰি লৈছো । তাৰ সমানে বহু নিৱনুৱাৰ অৰ্থোপাৰ্জনৰ পথ হিচাপেও গোবৰ সাৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া এক পথ হিচাপে আমি দেখুৱাব খোজো । আমাৰ এই উদ্যোগত ভৱিষ্যতে বহু বেছি লোক জড়িত হ’ব । সকলো আৰ্থিকভাৱে লাভাম্বিত হ’ব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘গো-পালকৰ পৰা উদ্যোগটোৰ জড়িত প্ৰতিজন লাভাম্বিত হ’ব । জৈৱিক সাৰৰ দ্বাৰা উৎপাদিত শাক-পাচলি ব্যৱহাৰ কৰি সমাজ লাভাম্বিত হ’ব । এই সপোন লৈ আমি ইতিমধ্যে যাত্রা আৰম্ভ কৰিছো । ইতিমধ্যে কুহি গোবৰ সাৰৰ বিপণিও মুকলি কৰা হৈছে । কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত হৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে ।’’
এনেদৰে গোবৰক সম্পদলৈ পৰিণত কৰি ৰাজীৱ ধনদিয়াই বজাৰমুখী যাত্রাৰম্ভ কৰিছে । অনাগত দিনত গোবৰ সাৰৰ এক বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়াৰ সপোন লৈ তেওঁ কাম কৰিছে । তেওঁ খুলি দিছে গোবৰক লৈ এক বিশাল সম্ভাৱনীয়তাৰ দুৱাৰ ।