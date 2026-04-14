আজি গৰু বিহু, ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহুৰ উছাহ
আজি গৰুবিহু ৷ গ্ৰাম্য জীৱনৰ কৃষিজীৱী লোকে উলহ-মালহেৰে পালন কৰিছে গৰুবিহু । যোৰহাটত স্থানীয় ৰাইজে পৰম্পৰাগত বিহুগীত আৰু নৃত্যৰ মাজেৰে উদযাপন কৰিছে গৰুবিহু ।
Published : April 14, 2026 at 10:18 AM IST
যোৰহাট : আজি গৰুবিহু । কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ বিহুটিক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উছাহৰ ঢল বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সাতামপুৰুষীয়া ৰীতি-নীতিৰে কৃষিজীৱি ৰাইজে পালন কৰিছে গৰুবিহু ।
গঞাৰ চোতালে চোতালত দেখা পোৱা গৈছে গৰুবিহুৰ মাদকতা । গৰুবিহুৰ দিনা গৃহস্থই পথাৰত, নৈত বা পুখুৰীত গা ধুৱাই গৰুৰ গাত মাহ-হালধি সানি দিয়ে, গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে ৷
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে যোৰহাটতো পালন কৰা হয় গৰুবিহু ৷ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান শংকৰদেৱ কলা-কৃষ্টি গৱেষণা কেন্দ্ৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটবাসী ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে ভোগদৈ নদীত নিজৰ গোধনক গা ধুৱাই লাও, বেঙেনা, থেকেৰা, কেৰেলা আদি মাৰি গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনা কৰে ৷
লগতে ‘‘লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰ বৰ গৰু’’ বুলি সকলোৱে নাম জুৰি গাত মাখিয়তী পাতেৰে গৰুৰ গাত কোবাই গৰুবিহু পালন কৰে ৰাইজে । সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে একগোট হৈ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গৰুক গা ধুওৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
নৈৰ ঘাটত কেইবাখন গাঁৱৰ সাধাৰণ গঞা ৰাইজে একেলগে মিলি গৰু ধুৱাই থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় অন্য এক পৰিৱেশৰ । ঢোলৰ চেও, পেঁপাৰ মাতত নৈৰ ঘাটত নামি আহে ব'হাগৰ পূৰ্ণ সজীৱতা । গৰুবিহু উদযাপনৰ দিনা সন্ধিয়া গোহালিৰ গৰুকেইটাক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয় ।
লোকবিশ্বাস অনুসৰি, গৰুক বন্ধা নতুন পঘাত মাহ, হালধি, তেল সানি দিলে গৰুৰ বহু ৰোগ প্ৰতিৰোধ হয় । গৃহস্থই খেৰ, বিহলঙনী আদিৰে জুই জ্বলাই গৰুৰ আগত বিচনীৰে বিচি দিয়াৰ পৰম্পৰাও আছে ৷
নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল মহোৎসৱ দৰে গৰু বিহু পৰম্পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লৈ যোৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক পদক্ষেপ ল’বলৈ আহ্বান জনায় সচেতন ৰাইজে ।