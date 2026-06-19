চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈলৈ আদালতৰ চমন
এটা পুৰণি গোচৰত দুয়োগৰাকীকে ২৫ জুনত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
Published : June 19, 2026 at 7:33 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি চৰ্চাত থকা চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱালৈ আহিছে আদালতৰ চমন ৷ মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত থকা অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মচি দিয়া ছবিখন পুনৰ অংকন কৰি ইতিমধ্য়ে ৰাজ্য়জুৰি চৰ্চাত থকা মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই ন্য়ায়ালয়ৰ চমন লাভ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য় যে চিত্ৰশিল্পী বৰুৱাৰ লগতে যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈয়েও আদালতৰ চমন লাভ কৰিছে । দুয়োগৰাকীকে ২৫ জুনত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
এটি পুৰণি গোচৰত দুয়ো আদালতৰ চমন লাভ কৰিছে ৷ ভৰলুমুখত গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত চিত্ৰ অংকন কৰি অসম আৰক্ষীৰ ৰোষৰ বলি হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু অংকুমান বৰদলৈ ৷
ভৰলুমুখত গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে অংকন কৰা পোষ্টাৰত ‘kick Himanta’ Save nature লিখাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ১৪ দিনধৰি দুয়োগৰাকীয়ে কাৰাগাৰত কটাইছিল ।
ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৮৯(২)/১৮৯(৩)/১৯২/২২৪/২৭০/৩৫১(৩)/৩৫২/৩৫৩(২) ধাৰাৰ অধীনত ২০০/২৪ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু গোচৰ কৰি মাৰ্শ্বেৃল বৰুৱা আৰু অংকুমান বৰদলৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী আৰু ভৰলুমুখত উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ নামত গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তীব্ৰ গণ আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল ।
দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ আৰু ভৰলুৰ পাৰৰ গছ ৰক্ষাৰ বাবে সৰ্বস্তৰৰ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাৱে ওলাই আহি বিভিন্ন প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেও মানিবলগীয়া হৈছিল চৰকাৰ প্ৰশাসন ।
পৰৱৰ্তী সময়ত দীঘলীপুখুৰী আৰু ভৰলুমুখৰ গছবোৰ নকটাকৈ উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । আনহাতে, আমবাৰীস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ কেইবাজোপা গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে সেইবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ