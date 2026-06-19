ETV Bharat / state

চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈলৈ আদালতৰ চমন

এটা পুৰণি গোচৰত দুয়োগৰাকীকে ২৫ জুনত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL
চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ সৈতে অন্যান্যসকল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি চৰ্চাত থকা চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱালৈ আহিছে আদালতৰ চমন ৷ মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত থকা অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মচি দিয়া ছবিখন পুনৰ অংকন কৰি ইতিমধ্য়ে ৰাজ্য়জুৰি চৰ্চাত থকা মাৰ্শ্বেল বৰুৱাই ন্য়ায়ালয়ৰ চমন লাভ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য় যে চিত্ৰশিল্পী বৰুৱাৰ লগতে যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈয়েও আদালতৰ চমন লাভ কৰিছে । দুয়োগৰাকীকে ২৫ জুনত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL
যুৱনেতা অংকুমান বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)

এটি পুৰণি গোচৰত দুয়ো আদালতৰ চমন লাভ কৰিছে ৷ ভৰলুমুখত গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত চিত্ৰ অংকন কৰি অসম আৰক্ষীৰ ৰোষৰ বলি হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱা আৰু অংকুমান বৰদলৈ ৷

ভৰলুমুখত গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে অংকন কৰা পোষ্টাৰত ‘kick Himanta’ Save nature লিখাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ১৪ দিনধৰি দুয়োগৰাকীয়ে কাৰাগাৰত কটাইছিল ।

ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৮৯(২)/১৮৯(৩)/১৯২/২২৪/২৭০/৩৫১(৩)/৩৫২/৩৫৩(২) ধাৰাৰ অধীনত ২০০/২৪ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু গোচৰ কৰি মাৰ্শ্বেৃল বৰুৱা আৰু অংকুমান বৰদলৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিন্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী আৰু ভৰলুমুখত উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ নামত গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তীব্ৰ গণ আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল ।

দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰ আৰু ভৰলুৰ পাৰৰ গছ ৰক্ষাৰ বাবে সৰ্বস্তৰৰ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাৱে ওলাই আহি বিভিন্ন প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেও মানিবলগীয়া হৈছিল চৰকাৰ প্ৰশাসন ।

পৰৱৰ্তী সময়ত দীঘলীপুখুৰী আৰু ভৰলুমুখৰ গছবোৰ নকটাকৈ উৰণসেতু নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । আনহাতে, আমবাৰীস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ কেইবাজোপা গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে সেইবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

TAGGED:

ZUBEEN GARG COMRADE NEVER DIE MURAL
ARTIST MARSHAL BARUAH
কমৰেড নেভাৰ ডাই দেৱালচিত্ৰ
অংকুমান বৰদলৈ
COURT SUMMONED TO MARSHAL BARUAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.