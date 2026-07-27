অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ দাবীত কটনিয়ানৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ

অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ দাবীত কটনিয়ানৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ
অসমৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰে ধমধমাৰ পৰা ছাত্ৰৰ চাইকেল যাত্ৰা ।
Published : July 27, 2026 at 2:19 PM IST
গুৱাহাটী: বছৰ বছৰ ধৰি অসমে বান আৰু খহনীয়া সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আহিছে । দল-সংগঠনবোৰে এই সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও এতিয়ালৈ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই । এইবাৰো অসমত বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে ।
যাৰ বাবে এইবাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে । দেওবাৰে নলবাৰী আৰু বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ধমধমাৰ পৰা চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
কুলদীপ গৌতম শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰজনে চাইকেল যাত্ৰাৰে সংকল্পৰ ১০০ কিলোমিটাৰ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অসমৰ বানৰ স্থায়ী সমাধান, বানৰ বাবে বিশেষ পুঁজিৰ আৱণ্টন, দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰে ছাত্ৰজনে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এই চাইকেল যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰে ।
এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে ছাত্ৰজনে বহু পথচাৰী, যুৱক-যুৱতী আৰু সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । কুলদীপ গৌতম শৰ্মাই কয়, "অসমৰ বানৰ সমস্যা কেৱল বাতৰিৰ শিৰোনাম হৈ থাকিব নালাগে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ পুঁজিৰ আৱণ্টন কৰিব লাগে । ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সমন্বিতভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে শিক্ষাখণ্ডত অধিক বিনিয়োগ, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক অধিক দায়িত্বশীল হ'বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁৰ মতে শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে জনস্বাৰ্থৰ বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ১০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল যাত্ৰা কৰে । এই অভিনৱ কাৰ্যসূচীয়ে সমাজত এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিয়াৰ লগতে জনস্বাৰ্থজড়িত বিষয়সমূহক পুনৰ চৰ্চালৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
যাত্ৰা পথত তেওঁক সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা অক্ষয় ডেকা আৰু গুণজ্যোতি পাঠকে সংগ্ৰামী অভিনন্দন জনায় । চাইকেল যাত্ৰাৰ সামৰণিৰ কাৰ্যসূচীত কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৃতিময় কাশ্যপ, সমাজ সেৱাৰ সম্পাদক নিশান্ত ভৰদ্বাজৰ লগতে ৰূপশিখা ডেকা, উজ্জ্বল ডেকা, মনজিৎ ডেকা, হৰিপ্ৰসাদ চেতিয়াকে ধৰি কেবাজনো শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত থাকে । দিনৰ প্ৰায় ১২ বজাত আৰম্ভ কৰা চাইকেল যাত্ৰাৰ নিশা ৮ বজাত অন্ত পৰে ।
লগতে পঢ়ক :