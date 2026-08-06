বান সাহায্য আত্মসাৎ ! ক্ষোভিত বানাক্ৰান্তৰ এজাহাৰ দাখিল
চৰাইদেউ জিলাত বান সাহায্য আৰু আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ । গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে টেঙাপুখুৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল ৰাইজৰ ।
Published : August 6, 2026 at 2:09 PM IST
মৰাণ : চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাৰ অন্ত পৰা নাই । বিগত দুটা দিনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুয়োখন জিলাত পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰো আশ্বাস দিছে ।
কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পাছতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান সাহায্য বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । বুধবাৰে নিশা চৰাইদেউৰ টেঙাপুখুৰীত বান সাহায্য বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
একাংশ বানাক্ৰান্তই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰা বিশেষ সাহায্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে । বান সাহায্য বিচাৰি যোৱা ৰাইজক টেঙাপুখুৰী লাহন গাঁৱৰ গাঁওপ্ৰধানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰাৰো ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে ৷
গাঁওপ্ৰধান নোমল চিত্ৰকৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই লাহন গাঁৱত বান সাহায্য বিচাৰি যোৱা লোকক গালিগালাজ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ বানাক্ৰান্তই । যাৰ বাবে ৰাইজে টেঙাপুখুৰী আৰক্ষী চকীত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই ঘটনাই চৰাইদেউ জিলাখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানাক্ৰান্তৰ বাবে যি ফেমেলী কিট দিছিল সেইটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে লাভ নকৰিলে । গাঁওপ্ৰধানৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ দায়িত্ব আছিল কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ফেমেলী কিট কি বস্তু দেখি নাপালে ।
আনকি প্ৰশাসনৰ পৰা অহা বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰীও তেওঁ আত্মসাৎ কৰিছে । বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা ক'বলৈ যাওতে তেওঁ মহিলাক গতিয়াই পেলাই দিছে । সেয়ে ৰাইজে একত্ৰিত হৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ ।"
আনহাতে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ চফ্ৰাইতো বানপীড়িতৰ হাহাকাৰ লাগিছে । বানাক্ৰান্ত সকলোৱে বান সাহায্য লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা পাছতো বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালে চৰকাৰী সাহয্য নোপোৱাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । ৱাৰ্ড সদস্য আৰু জৰীপ বিষয়াই স্বজন তোষণ কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে বানত কোনো ক্ষতি নোহোৱা পৰিয়ালৰ একাউণ্টত চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ ১৫ হাজাৰ টকা সোমোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে চফ্ৰাই গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰঙাপথাৰ গাঁৱৰ ১ নং আৰু ২ নং ৱাৰ্ডৰ লোকসকলে ।
তেওঁলোক জনোৱা মতে ৰঙাপথাৰ গাঁৱৰ ১ নং আৰু ২ নং ৱাৰ্ডৰ বেছি সংখ্যক ৰাইজে কেৱল জিলা প্ৰশাসনে প্ৰদান কৰা চাউল, দাইল লাভ কৰিছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেমেলী কিট আৰু চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ১৫ হাজাৰ লাভ কৰা নাই । আনাকি গাঁওপ্ৰধান, ৱাৰ্ড সদস্যই জৰীপ কৰিবলৈ বহু লোকৰ ঘৰলৈও যোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য যে বান সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰ তৎপৰ হোৱা সময়ত চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা এই বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
বানপীড়িতকলৈও দুৰ্নীতি ! তিতাবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্ত