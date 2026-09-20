বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে কোনে ?

বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে কোনে ?
কলগাছিয়াৰ উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ । বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ।
Published : September 20, 2026 at 10:16 AM IST
কলগাছিয়া: এফালে চৰকাৰে শিক্ষাখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ চেষ্টা চলাইছে, আনফালে একাংশ লোকে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িছে । এইবাৰ কলগাছিয়াৰ উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ । বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক অন্ধকাৰত ৰাখি প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ নামত থকা প্ৰায় ১১ বিঘা মাটিৰ অধিকাংশই প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ বিনিময়ত গোপনে বন্ধকত দিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে । ইফালে পৰিচালনা সমিতিয়ে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ মাটিত শালি ধানৰ খেতি কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে । এই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বৰপেটা জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আন এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । পৰিচালনা সমিতিৰ অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰায় ১৯ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ হিচাপ-নিকাচ স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই । অভিযোগ অনুসৰি, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিক অন্ধকাৰত ৰাখিয়েই ধনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্মাণ কাৰ্যও বন্ধ হৈ আছে ।
ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়খনৰ নামত থকা প্ৰায় ১১ বিঘা মাটিৰ অধিকাংশ মাটি প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ বিনিময়ত আনৰ ওচৰত গোপনে বন্ধকত দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আনকি বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ মাটিতো শালি ধানৰ খেতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ফলত বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱহাৰক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
ইফালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল ৰাহি কৰি ক'লা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে গোপনে মজুত কৰি ৰখাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতা তদন্তৰ জৰিয়তেহে স্পষ্ট হ'ব ।
আনহাতে প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ চাকৰিৰ অৱসৰৰ বয়সকলৈও আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি, তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও আবুল বাদশা মিঞাই বৰ্তমানো চাকৰি কৰি আছে ।
একাংশই নথি-পত্ৰত খেলিমেলি বা জালিয়াতিৰ জৰিয়তে তেওঁ চাকৰি অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগৰো কোনো চৰকাৰী নিশ্চিতি এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই ।
পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি নুৰ জামালে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভা নিয়মীয়াকৈ অনুষ্ঠিত নকৰা আৰু বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ হিচাপ-নিকাচ সমিতিৰ আগত দাখিল নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰি অভিযোগসমূহৰ সত্যতা উদঘাটন কৰাৰ লগতে দোষী সাব্যস্ত হ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু একাংশ সদস্যই ।
বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি নুৰ জামালে কয়, "এটা বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কাম আহিছিল । প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ এটা কাম আহিছিল । সেই ১৯ লাখ টকাৰ কামৰ ভিতৰত কেলেংকাৰী কৰিছে, আগতেও বহুত কেলেংকাৰী কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে নিশাৰভাগত জেচিবিৰে গাঁত খান্দি, নিশাৰ আন্ধাৰতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ।"
তেওঁ কয়, "পাছত আমি গাঁৱৰ সকলোৱে মানা কৰাৰ পাছতো তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে । সেই আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছতে ১৫ লাখ টকা উঠাই দিলোঁ আৰু বাকী আছিল ৩ লাখ আশী হাজাৰমান টকা । কিন্তু সেই ১৫ লাখ টকাৰ কাম তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই ।"
উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগসমূহৰ কিমান সত্যতা আছে, সেয়া তদন্তৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব । এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই বিদ্যালয়ৰ ধন, মাটি আৰু অন্যান্য সম্পত্তিৰ ব্যৱহাৰক লৈ উত্থাপিত অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব তদন্তমূলক পদক্ষেপ ? এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ মন্তব্য বিচৰা হৈছিল যদিও, প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীয়ে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।