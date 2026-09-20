ETV Bharat / state

বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে কোনে ?

কলগাছিয়াৰ উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ । বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ।

Corruption allegations at Kalgachia Northeast Chandmama High School
বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে কোনে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 10:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলগাছিয়া: এফালে চৰকাৰে শিক্ষাখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ চেষ্টা চলাইছে, আনফালে একাংশ লোকে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িছে । এইবাৰ কলগাছিয়াৰ উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ । বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিক অন্ধকাৰত ৰাখি প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ নামত থকা প্ৰায় ১১ বিঘা মাটিৰ অধিকাংশই প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ বিনিময়ত গোপনে বন্ধকত দিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে । ইফালে পৰিচালনা সমিতিয়ে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ মাটিত শালি ধানৰ খেতি কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে । এই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ নিৰ্মাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে কোনে ? (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে বৰপেটা জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আন এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । পৰিচালনা সমিতিৰ অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰায় ১৯ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ হিচাপ-নিকাচ স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই । অভিযোগ অনুসৰি, পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিক অন্ধকাৰত ৰাখিয়েই ধনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্মাণ কাৰ্যও বন্ধ হৈ আছে ।

ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়খনৰ নামত থকা প্ৰায় ১১ বিঘা মাটিৰ অধিকাংশ মাটি প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ বিনিময়ত আনৰ ওচৰত গোপনে বন্ধকত দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আনকি বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ মাটিতো শালি ধানৰ খেতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ফলত বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱহাৰক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

Corruption allegations at Kalgachia Northeast Chandmama High School
প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞা (ETV Bharat Assam)

ইফালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল ৰাহি কৰি ক'লা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে গোপনে মজুত কৰি ৰখাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতা তদন্তৰ জৰিয়তেহে স্পষ্ট হ'ব ।

আনহাতে প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ চাকৰিৰ অৱসৰৰ বয়সকলৈও আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি, তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও আবুল বাদশা মিঞাই বৰ্তমানো চাকৰি কৰি আছে ।

একাংশই নথি-পত্ৰত খেলিমেলি বা জালিয়াতিৰ জৰিয়তে তেওঁ চাকৰি অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগৰো কোনো চৰকাৰী নিশ্চিতি এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই ।

Corruption allegations at Kalgachia Northeast Chandmama High School
নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ (ETV Bharat Assam)

পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি নুৰ জামালে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভা নিয়মীয়াকৈ অনুষ্ঠিত নকৰা আৰু বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ হিচাপ-নিকাচ সমিতিৰ আগত দাখিল নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰি অভিযোগসমূহৰ সত্যতা উদঘাটন কৰাৰ লগতে দোষী সাব্যস্ত হ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু একাংশ সদস্যই ।

বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি নুৰ জামালে কয়, "এটা বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কাম আহিছিল । প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ এটা কাম আহিছিল । সেই ১৯ লাখ টকাৰ কামৰ ভিতৰত কেলেংকাৰী কৰিছে, আগতেও বহুত কেলেংকাৰী কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে নিশাৰভাগত জেচিবিৰে গাঁত খান্দি, নিশাৰ আন্ধাৰতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ।"

তেওঁ কয়, "পাছত আমি গাঁৱৰ সকলোৱে মানা কৰাৰ পাছতো তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে । সেই আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছতে ১৫ লাখ টকা উঠাই দিলোঁ আৰু বাকী আছিল ৩ লাখ আশী হাজাৰমান টকা । কিন্তু সেই ১৫ লাখ টকাৰ কাম তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই ।"

উত্তৰ-পূব চান্দমামা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগসমূহৰ কিমান সত্যতা আছে, সেয়া তদন্তৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব । এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই বিদ্যালয়ৰ ধন, মাটি আৰু অন্যান্য সম্পত্তিৰ ব্যৱহাৰক লৈ উত্থাপিত অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব তদন্তমূলক পদক্ষেপ ? এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰধান শিক্ষক আবুল বাদশা মিঞাৰ মন্তব্য বিচৰা হৈছিল যদিও, প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীয়ে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাহুল গান্ধী পাগল, দেখিলে হাঁহি উঠে, মধুপুৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি ৰাহুলক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক সফল কৰিবলৈ বিনিয়োগকাৰীক সহযোগৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

কলগাছিয়া
দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ
মধ্যাহ্ন ভোজন
বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ
CORRUPTION IN HIGH SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.