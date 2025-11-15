ETV Bharat / state

শিলচৰ এন আই টিৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান: ১২০০ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান

সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডি আৰ ডি অ'ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ বিনয় কুমাৰ দাস ।

Silchar NIT Convocation ceremony
শিলচৰ এন আই টিৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2025 at 6:51 PM IST

শিলচৰ : শিলচৰস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ শনিবাৰে ২৩ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । য'ত ১২১১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী আৰু প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডি আৰ ডি অ'ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডঃ বিনয় কুমাৰ দাস, আই আই টি খড়গপুৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান দামোদৰ আচাৰ্য আৰু শিলচৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক দিলীপ কুমাৰ বৈদ্য ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক ডিগ্ৰী আৰু প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰে । অনুষ্ঠানত ২০২৫ শিক্ষাবৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগত ডিগ্ৰী লাভ কৰা ১২১১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীসকলক ডিগ্ৰী আৰু প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । জানিব পৰা মতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এইবছৰ ৮৪১ গৰাকীয়ে বি.টেক, ১৩৪ গৰাকীয়ে এম.টেক, ৪৮ গৰাকীয়ে এম বি এ, ৬০ গৰাকীয়ে এম এছ চি আৰু ১২৭ গৰাকীয়ে পি এইচ ডিসহ মুঠ ১২১১ গৰাকীয়ে ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ইয়াৰে ৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সোণৰ পদক আৰু ১১ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ৰূপৰ পদক প্ৰদান কৰা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক দিলীপ কুমাৰ বৈদ্যই কয়, "এইবাৰ ২৩ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বিগত বছৰো ১৫ নৱেম্বৰত সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । এই অনুষ্ঠানত বি. টেক, এম. টেক, এম এছ চি, এম বি এ আৰু পি এইছ ডি শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে । এইবাৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে এন আই টি শিলচৰৰ পৰা পি এইছ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক :জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে: নন্দিতা গাৰ্লোচা

