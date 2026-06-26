এখন দলঙৰ বাবে জনতা-জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত বিতৰ্ক
এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং নিৰ্মাণক লৈ ৰাইজ আৰু বিধায়কৰ মাজত অভিযোগ প্ৰতিঅভিযোগ ৷
Published : June 26, 2026 at 2:46 PM IST
জনিয়া: মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লী গাঁৱৰ জৰাজীৰ্ণ এখন কাঠৰ দলঙৰ মেৰামতিক লৈ বৃহস্পতিবাৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে সামাজিক মাধ্যমত কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ৷ উল্লেখ্য যে, খাৰবাল্লীৰ ভঙা কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে ধন দাবী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে ।
ইফালে স্থানীয় ৰাইজে বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয় কয় যে, বিধায়কগৰাকীক মিছা তথ্য যোগান ধৰিছে যাৰ বাবে বিধায়কে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ মিছা তথ্যত গুৰুত্ব নিদি দলঙখন মেৰামতি কৰিবলৈ বিধায়ক আলীলৈ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে ৷
ৰাইজে স্পষ্টকৈ কয়, "বিধায়কগৰাকীয়ে মিছা অভিযোগ দিছে । দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজ তথা মাটিৰ মালিকে কোনো ধৰণৰ টকা দাবী কৰা নাই ৷ লগতে খাৰবাল্লী গাঁৱক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷"
উল্লেখ্য যে, দলঙখন দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে মৰণক শৰণ দি যাতায়ত কৰিব লগা হয় ৰাইজে । দুৰ্বল দলঙৰ বাবে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ, অগ্নিনিৰ্বাপক গাড়ী আদি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে অঞ্চলটোত ৷ লগতে খাৰবাল্লী গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতায়ত কৰাত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়, "বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে সামাজিক মাধ্যমত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভুৱা ৷ মাটিৰ মালিকে কেতিয়াও ধন বিচৰা নাই ৷ হয়তো তেওঁক কোনোবাই মিছা তথ্য যোগান ধৰিছে ৷ সেয়ে আজি ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ওলাই আহি দলঙখনৰ পুৰণা কাঠ উঠাই দি অতি শীঘ্ৰেই মেৰামতি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।"
লগতে পঢ়ক:পাশ্চাত্য সংগীতৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুমন কল্যাণ দত্তৰ বিয়োগ