তপন বড়োৰ ডাইনিং টেবুলত জাভেদে থলে গো-মাংস... তাৰ পাছত ?
মঙলদৈৰ ১নং গেৰিমাৰী কছাৰী বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ হিন্দু ব্যক্তিক গো-মাংস খুওৱাৰ চেষ্টা !
Published : June 3, 2026 at 3:24 PM IST
মঙলদৈ: মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱকক হত্যা, হিন্দু বুলি পৰিচয় দি মুছলমান যুৱকে হিন্দু যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলোৱা কাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌযাওতে মঙলদৈৰ ১নং গেৰিমাৰী কছাৰী বস্তিত সংঘটিত হৈছে চঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ জাভেদ নামৰ এজন মুছলমান ব্যক্তিয়ে বেলেগ মাংস বুলি কৈ হিন্দু ব্যক্তিক গো-মাংস খুওৱাৰ চেষ্টা কৰে ৷ ঈদৰ দিনা সংঘটিত এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে তপন বড়ো আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, মঙলদৈৰ ১নং গেৰিমাৰী কছাৰী বস্তিত ঈদৰ দিনা তপন বড়োৰ ঘৰৰ ডাইনিং টেবুলত গো-মাংস ৰান্ধি আনি বেলেগ মাংস বুলি থৈছিল জাভেদ নামৰ মুছলমান লোকজনে ৷ এই ঘটনা গম পোৱাৰ পাছতে তপনৰ চুবুৰীয়াই জাভেদক খেদি পঠিয়াই ৷ তাৰ পাছতে সমাজ পাতি শুদ্ধি নোহোৱা পৰ্যন্ত তপনক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি ৰাখে কছাৰী বস্তিৰ লোকসকলে।
সেই ঘটনাৰ পাছতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং খণ্ডৰ সদস্যা অংকিতা শৰ্মা নেওগৰ উদ্যোগত কছাৰী বস্তিত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় । তপন বড়ো সম্পৰ্কে অংকিতা শৰ্মা নেওগে কয়, "এইজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেয়া কাম কৰিছে । আমিও কাকো অখাদ্যৰ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, কোনেও আমাক বেয়া খাদ্য খাবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে, যিটো ধৰ্ম বিৰোধী খাদ্য । তেওঁ ৃলোকে আমাক হিংসা কৰি এইবোৰ কাম কৰি আছে ।"
ইফালে সজাগত সভা সম্পৰ্কত নেওগে কয়, "কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলত ১৫/২০ বছৰীয়া ল'ৰাই ড্ৰাগছ আৰু জুৱা খেলে । মানুহবোৰে অৰুণোদয়, ৰেচন কাৰ্ডৰ পিছত দৌৰি ফুৰে কিন্তু কোনো মানুহে কোৱা নাই যে ল'ৰাবোৰে ড্ৰাগছ লয় আৰু জুৱা খেলে বুলি । সেই বাবে এই অঞ্চলতেই এই সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক :সুমিত কুমাৰ নাম লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিলে হাছমতে?