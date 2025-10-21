একাংশৰ সমালোচনা কেৱল মোক লৈ কিয় : জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি বিতৰ্কক লৈ ক’লে যজ্ঞজ্যোতি বৰাই

একাংশৰ সমালোচনা কেৱল মোক লৈ কিয় : জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি বিতৰ্কক লৈ ক’লে যজ্ঞজ্যোতি বৰাই
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণক লৈ বিতৰ্ক ৷ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মুখমণ্ডল জুবিন গাৰ্গৰ মুখৰ সৈতে সাদৃশ্য নথকাৰ অভিযোগ একাংশৰ ৷
Published : October 21, 2025 at 11:54 AM IST
নগাঁও : এটা মাহৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত হোজাই জিলাৰ কাকীত দেওবাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি ৷ প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়ানৰ পাছতেই নগাঁৱৰ পুৰণিগুদাম কাষৰী গাঁৱত থকা যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰ্যালয়তেই নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ ১১ ফুট উচ্চতৰ এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি ৷ প্ৰথমে শ্ৰাদ্ধৰ সময়তেই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা হোজাই জিলাৰ লংকা কাকীৰ যজ্ঞজ্যোতি বৰাসহ প্ৰায় ছগৰাকীকৈ শিল্পীয়ে দিনে নিশাই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল ৷
কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠাত পৰৱৰ্তী সময়ত মহান শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ মাহেকীয়া শ্ৰাদ্ধৰ সময়ত হোজাই জিলাৰ কাকীত প্ৰতিমূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিনে নিশাই নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ সেয়া সম্ভৱ কৰি তুলিলে যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে ৷ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়ে শনিবাৰে বিশাল ৰেলী কৰি নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ পৰা বিশাল ৰেলীৰে দেওবাৰে পুৱতি নিশা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি লৈ উপস্থিত হয় লংকাৰ কাকীত ৷
দেওবাৰে বিশাল আয়োজনৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হয় ব্যাপক প্ৰতিক্রিয়াৰ ৷ প্ৰতিমূৰ্তিত জুবিন গাৰ্গৰ মুখৰ কোনো সাদৃশ্য নথকা বুলি সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷ বিষয়টোক লৈ একপ্ৰকাৰ তোলপাৰ লাগে সামাজিক মাধ্যমত ৷
এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতা প্ৰাগজ্যোতিষ বনিয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, “যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে খৰখেদাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত কিছু আসোঁৱাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বিশেষকৈ আমাৰ প্রিয় শিল্পী গৰাকীৰ মুখমণ্ডলত আসোঁৱাহ থাকি গৈছে ৷ সেয়ে আমি যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনক এই আসোঁৱাহ নাইকিয়া কৰি জুবিন গাৰ্গ দেৱৰ মুখৰ সৈতে মিল থকাকৈ প্ৰতিমূৰ্তিটো পুনৰনিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ৷”
একেদৰে বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো ৷ এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা গৌৰী শংকৰ শইকীয়াই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, “যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এটি পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত আমি শলাগ লৈছোঁ ৷ কিন্তু কম সময়ত প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰাত কিছু বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও এই বিসংগতি দূৰ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ৷”
ইপিনে বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী যজ্ঞজ্যোতি বৰাৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে যজ্ঞজ্যোতি বৰা ৷ অৱশ্যে ফেচবুক একাউণ্টত একাংশই AI ৰ সহায়ত ফটো বিকৃত কৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে যজ্ঞজ্যোতি বৰাই ৷ Jagya Construction pvt. Ltd. ৰ ফেচবুক একাউণ্টত কৰা পোষ্টটোত তেওঁ কয়, "আমি জানিব পৰা মতে কোনো দুস্কৃতিকাৰীয়ে AI ৰ দ্বাৰা আমি তৈয়াৰ কৰা জুবিন দাৰ প্ৰতিমূৰ্তি বেচি বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে ৷"
ইফালে একেটা ফেচবুক একাউণ্টত কৰা আন এটা পোষ্টত তেওঁ কয়,"সকলো শিল্পীয়ে নিজৰ সৰ্ব্বশক্তি লগাই যথাসাধ্য চেষ্টা কৰি কাম কৰে । গতিকে মই সকলোকে সন্মান কৰোঁ । এই সকলো মূৰ্তিত কিমান % দাদাৰ দৰে হৈছে সেইটো পাছত, তাৰআগত দাদাৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু শ্রদ্ধাই প্ৰকাশ পাইছে । কিন্তু একাংক্ষৰ সমালোচনা কেৱল মোক লৈ কিয় ? ইয়াত কোনো লোকে যাতে মোৰ বাদে অন্য কোনো শিল্পীৰ সমালোচনা নকৰে অনুৰোধ থাকিল । জয় জুবিনদা ।"