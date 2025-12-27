ETV Bharat / state

আদিবাসী যুৱকক ভৰি-থু চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা সমীৰণ বৰুৱা আৰক্ষীৰ জালত

মহাপ্ৰতাপী চৰকাৰী বিষয়া সমীৰণ বৰুৱা অৱশেষত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত । অবৈধভাৱে গঢ়া সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ দাবী আটছাৰ ।

Samiran Baruah arrested
আদিবাসী যুৱকক ভৰি-থু চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা সমীৰণ বৰুৱা আৰক্ষীৰ জালত (ETV Bharat Assam)
December 27, 2025

যোৰহাট : বহু বিৰ্তকিত তথা মহাপ্ৰতাপী চৰকাৰী বিষয়া সমীৰণ বৰুৱা অৱশেষত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত । সমীৰণ বৰুৱাই এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে এক অবৈধ সৰ্ম্পক ৰক্ষা কৰি থকাৰ কথা তেওঁৰ ব্যক্তিগত গাড়ীচালক বিপুল ওৰাঙে পত্নীক অৱগত কৰোৱাৰ কাৰণে যোৰহাট বঙালপুখুৰীত থকা সমীৰণ বৰুৱাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আবদ্ধ কৰি তেওঁৰ সাংগো-পাংগোসহিতে প্ৰথমতে বিপুল ওৰাঙক মাৰধৰ কৰাৰ লগতে মজিয়াত পেলাই দিয়া থু আৰু ভৰি চেলিকবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।

সমীৰণ বৰুৱাৰ এই কু-কীৰ্তিৰ ভিডিঅ' ২২ ডিচেম্বৰত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । লগতে যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ চৰকাৰী বিষয়া সমীৰণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল-সংগঠন সৰৱ হৈ পৰে । আনহাতে, তেওঁক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দাবীপত্ৰ প্ৰদান কৰে আটছা, আছা আৰু চাহ মজদুৰ সংঘই ।

ইয়াৰ লগতে আটছা, আছাৰ সহযোগত ভুক্তভোগী বিপুল ওৰাঙে সমীৰণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰু তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰজু কৰে । এই গোচৰৰ ভিত্তিত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা জাঁজীৰ পৰা মহাপ্ৰতাপী সমীৰণ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

ইফালে শনিবাৰে সমীৰণ বৰুৱাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । আনহাতে, সমীৰণ বৰুৱাক কঠোৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আটছাই দাবী জনোৱাৰ লগতে আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এক শক্তিশালী কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

সমীৰণ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ আটছাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাজপুতে কয়, "প্ৰথমতে যোৰহাট আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছো । কাৰণ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিলো আৰু ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে । সেয়েহে আৰক্ষীলৈ আহ্বান, যোৰহাটৰ তিতাবৰৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক বিপুল ওৰাঙক তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা সমীৰণ বৰুৱাই যাতে সহজে জামিন পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এক শক্তিশালী কেছ ডায়েৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰক । সমীৰণ বৰুৱাৰ এই কাৰ্যত সহযোগ কৰা সকলোকো শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ।"

লগতে তেওঁ অবৈধভাৱে গঢ়া সমীৰণ বৰুৱাৰ সম্পত্তি চৰকাৰে বাজেয়াপ্ত কৰাৰ লগতে তেওঁক চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈও দাবী জনায় ।

