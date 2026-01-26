অসমৰ ৫ সন্তানলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান;উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্ৰী
পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ উচ্চ প্ৰশংসা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
গুৱাহাটী : গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ পদ্ম বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম । এইবাৰ অসমৰ ৫ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে । এই খবৰ যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । যাৰ বাবে তেওঁ বঁটাপ্ৰাপকসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান সঁচা অৰ্থত প্ৰেৰণাদায়ক বুলি প্ৰশংসা কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত অসমৰ পুত্ৰ-কন্যাক সন্মানীয় পদ্ম বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ লগে লগে অসম গৌৰৱেৰে আলোকিত হৈছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "সমাজ আৰু জাতিৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অসাধাৰণ সেৱাৰ বাবে হৰিচৰণ শইকীয়া, যোগেশ দেউৰী, পখিলা লেকথেপী আৰু নুৰুদ্দিন আহমেদলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ।" তেওঁ লগতে লিখিছে, "ইয়াৰ উপৰিও জনসেৱাত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে প্ৰয়াত কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থজীক পদ্মশ্ৰী (মৰণোত্তৰ) সন্মান জনোৱাটো আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "সকলো বঁটাপ্ৰাপকৰ অৱদানে আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে - তেওঁলোকৰ কৃতিত্বৰ বাবে অসম অসীম গৌৰৱান্বিত ।"
বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ ভিতৰত মৰোণত্তৰভাৱে পদ্মশ্ৰী লাভ কৰা কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থ শিলচৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা ৩ বাৰৰ সাংসদ আছিল, লগতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী মন্ত্ৰীসভাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিল । তেওঁ কেইবাটাও সামাজিক আৰু জনকল্যাণমূলক কামত নিয়োজিত আছিল । শ্ৰীভূমি জিলাৰ ৰামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অৰিহণা যথেষ্ট আছিল ।
ইফালে হৰিচৰণ শইকীয়া এগৰাকী বিশিষ্ট সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী । যিয়ে ৬ দশকৰো অধিক সময় ধৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সংগীত বিদ্যালয়ও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
যোগেশ দেউৰী হৈছে এৰী আৰু ৰেচম বিশেষজ্ঞ । যিয়ে বড়োলেণ্ড ৰেচম উদ্যান স্থাপন কৰি এৰী ৰেচম উৎপাদন বৃদ্ধিৰ পথ প্ৰদৰ্শক । তেওঁ এই প্ৰক্ৰিয়াত ১৬০০ৰো অধিক গাঁৱক জড়িত কৰিছিল, যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ কৃষক উপকৃত হৈছিল আৰু এৰী ৰেচমৰ মূল্য শৃংখলত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰি শ্ৰমিক শক্তিৰ ৭০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ।
নুৰুদ্দিন আহমেদ এগৰাকী বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য্য শিল্পী আৰু কলা পৰিচালক, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ ডিজাইন আৰু নিষ্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত দশক দশক ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । য'ত আছে গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডৰ প্ৰতীকপট, বিভিন্ন মোবাইল থিয়েটাৰৰ বাবে চেট প্ৰডাকচন, অ-পেছাদাৰী আৰু পেছাদাৰী থিয়েটাৰৰ বাবে মঞ্চ ডিজাইনিং আৰু লগতে বোলছবিৰ বাবেও তেওঁ কাম কৰিছে ।
পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ লোকশিল্পী পখিলা লেখথেপী কেইবা দশক ধৰি সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আহিছে । কাৰ্বি লোকসংগীত আৰু আধুনিক গীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ তেওঁৰ অনবদ্য অৱদান আছে । শিল্পীগৰাকীক 'কুইন অৱ মেল'ডী' বুলিও জনা যায় ।
